Dobrze dobrany makijaż na studniówkę może sprawić, że cały look będzie prezentować się doskonale. Zdarza się jednak, że nieudana stylizacja może tylko popsuć nasze starania. Sprawdź, jakie są najmodniejsze makijaże na studniówkę 2024.

Okazuje się, że makijaż na studniówkę to nie taka prosta sprawa, jak mogłoby się wydawać. Chodzi przecież o to, by wydobyć zalety urody. To właśnie dlatego warto poznać trendy, które panują w tym roku w makijażu. Dzięki temu będzie ci znacznie łatwiej wykonać wymarzoną stylizację.

Studniówka 2024 - naturalny makijaż na bal maturalny

Jeśli na co dzień stawiasz na naturalny makijaż, warto byś na studniówkę również wybrała coś, co lubisz. Delikatny makijaż sprawdzi się wśród osób, które chcą tylko odrobinę podkreślić swoją urodę. Przed wykonaniem make-upu warto wykonać na skórze peeling oraz zaaplikować maskę nawilżającą. Dzięki temu dalsza stylizacja będzie znacznie prostsza, a cera w odpowiedni sposób przygotowana.

Po dokładnym oczyszczaniu nakładamy na skórę krem nawilżający, a następnie przechodzimy do malowania kosmetykami kolorowymi. Kolejnym krokiem jest nałożenie dobrze kryjącego podkładu, korektora oraz różu. Następnie przechodzimy do pudru fiksującego, który będzie mieć za zadanie utrzymać nasz makijaż przez wiele godzin. Na koniec warto zaaplikować na rzęsy wydłużający tusz oraz spryskać całość fixerem.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Studniówka 2024 - smokey eye w wyrazistym makijażu

W tym roku modny jest makijaż smokey eye, który jest bardzo prosty w przygotowaniu. Warto wspomnieć, że nie wymaga od nas specjalnych umiejętności. Wystarczy do naszego codziennego makijażu dodać na powiekę ciemny cień. Usta można pomalować czerwoną lub burgundową szminką. Wtedy całość będzie prezentować się bardziej w stylu grunge.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Studniówka 2024 - drobne kryształki w makijażu

Jeśli zależy nam na zwróceniu na siebie uwagi, warto w naszym studniówkowym makijażu dodać błyszczące kryształki. Można je dołączyć do każdego make-upu, który wykonujemy. Żeby je przytwierdzić, najlepiej użyć przezroczystego kleju do sztucznych rzęs. Dzięki temu dżety nie odpadną i przez wiele godzin będą przymocowane do twarzy. Warto jednak pamiętać o tym, by kryształy przyklejać na gotowy makijaż. Drobne kamienie można przytwierdzić, np. do powieki imitując eyeliner.