Coquette aesthetic to trend, który swoją popularność zyskał już pod koniec 2023 roku. Na TikToku czy Instagramie rozwija się w zawrotnym tempie. Okazuje się, że ten charakterystyczny styl popularny jest nie tylko w ubraniu czy makijażu, ale również w stylizacji włosów.

"Coquette hair" - najmodniejsza fryzura 2024 roku

"Coquette hair" to najmodniejsza fryzura 2024 roku. To uczesanie ogromną popularność zyskało dzięki filmom pojawiającym się w aplikacji TikTok. To właśnie tam influencerki uczyły swoje obserwatorki jak obciąć włosy w stylu coquette w domowym zaciszu.

Fryzura "coquette" to połączenie grzywki (kończącej się nad brwiami) z długimi włosami. Takie uczesanie doskonale sprawdzi się wśród osób, które mają zarówno gęste, jak i rzadsze pasma. Należy jednak pamiętać, że taka stylizacja dobrze będzie wyglądać tylko na lekko pocieniowanych włosach, które wokół twarzy tworzą efekt ramki.

Dla kogo fryzura "coquette hair"? Podpowiadamy

"Coquette hair" z pewnością sprawdzi się wśród tych z was, które lubią dbać i codziennie stylizować włosy. Dzięki temu grzywka będzie zadbana i ładna. Najszybszym sposobem na stylizację tego typu fryzury jest wysuszenie pasm na okrągłej szczotce. Jeśli zależy nam na utrwaleniu, warto wykorzystać lakier. Należy jednak pamiętać o tym, by nie był on zbyt mocny. Dzięki temu włosy nie będą wyglądać, jakby były tłuste.