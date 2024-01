Mydło do brwi to przezroczysty żel, który zamknięty jest w małym opakowaniu. Ten niewielki produkt nie ma więc nic wspólnego z klasycznym mydłem. Zdarza się jednak, że niektórzy wizażyści układają włosy na mydło w kostce. Jest to jednak bardzo trudne, ponieważ na włoskach zostaje biały osad.

Mydło do brwi - jak poprawnie używać tego kosmetyku?

Mydło do brwi popularność zyskało, kiedy modne były włoski wyczesane ku górze. Taki efekt odszedł jednak do lamusa, a mydło zostało z nami. Dzięki woskowi wystylizujesz je, jak będziesz chciała.

Żel czy mydełko do brwi używa się w bardzo prosty sposób. Wystarczy nabrać odrobinę kosmetyku na okrągłą szczoteczkę, a następnie nanieść na włoski. Gęste mydło do brwi powinno się jednak nakładać na brwi przed ich pomalowaniem. Dzięki temu makijaż będzie wyglądał schludnie i nie rozmaże się na twarzy.

Jakie mydło do brwi wybrać? - podpowiadamy

Wybierając mydło do brwi, warto zwrócić uwagę na transparentność oraz to czy nie tworzy białych śladów. Mydełko do brwi powinno w swoim składzie zawierać roślinne wyciągi i olejki, które będą działać odżywczo oraz nawilżająco. To właśnie dzięki nim włoski będą w doskonałej kondycji.

Mydło do brwi - jak długo utrzymuje się efekt na włoskach?

Efekt na mydle do brwi może utrzymywać się nawet do kilkunastu godzin. Jeśli chcemy, usunąć zaschnięte mydełko wystarczy, że do tego celu wykorzystamy zwykłe mydło oraz ciepłą wodę. Produkt, który ma naturalny skład, nie podrażni naszej skóry.