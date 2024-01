Caroline Derpienski od jakiegoś czasu szturmem podbija polskie media. Zaradna 23-latka rozgłos uzyskała dzięki opowieściom o związku z dużo starszym latynoskim miliarderem. Celebrytka w sieci prezentowała również swoje życie. Drogie samochody, wyjścia do restauracji czy zakupy u najlepszych światowych projektantów to dopiero początek tego, co prezentuje na swoim instagramowym koncie.

Caroline Derpienski pokazała się bez makijażu

Caroline Derpienski regularnie publikuje relacje w social mediach. Gwiazdka niedawno pokazywała, jak wygląda jej "dollarsowe" i "dajmondsowe" życie w USA. Ostatnio jednak, zamiast chwalić się drogimi zakupami czy randką z miliarderem postanowiła zaprezentować się w naturalnej odsłonie.



23-latka na InstaStories udostępniła krótkie nagranie, na którym zaprezentowała się w codziennej wersji. Trzeba przyznać, że dziewczyna bez mocnego makijażu wygląda naprawdę dobrze.

Jak Caroline Derpienski dba o urodę? Zdradziła swój sekret

W jednym z najnowszych wywiadów Caroline zdradziła, jak dba o urodę. W rozmowie z dziennikarzami Pudelka gwiazda wyznała, że największą robotę dla urody robią sztuczne rzęsy. Według Derpienski każda kobieta powinna je nosić. Modelka zaleca też, aby codziennie myć włosy oraz co najmniej dwa razy w tygodniu chodzić do fryzjera. Według niej warto zadbać o paznokcie oraz codziennie robić makijaż.

Caroline Derpienski nie zaleca jednak wykonywania operacji plastycznych. Przyznaje, że w przeszłości poprawiła sobie usta, ale wystarczyła do tego odrobina kwasu hialuronowego.