"Syrup nails" to prawdziwy hit ostatnich tygodni. Trend wywodzący się z Korei szybko stał się popularny na Instagramie oraz TikToku. Trzeba przyznać, że stylizacja paznokcie w stylu K-Beauty prezentuje się znakomicie.

Reklama

"Syrup nails" - najmodniejsza stylizacja paznokcie prosto z Korei

"Syrup nails" to nic innego niż paznokcie żelowe, które zostały wykonane za pomocą specjalnego lakieru hybrydowego. Taka stylizacja ma dość specyficzny wygląd, ponieważ jest półprzezroczysta i przypomina nieco owocową galaretkę.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

"Syrup nails" - dla kogo taka stylizacja paznokci?

Paznokcie "syrup nails" doskonale sprawdzą się dla osób, które stawiają na klasyczny kolor nude. Koreańskie paznokcie przypominają nieco błyszczący płyn. Taka stylizacja z pewnością sprawdzi się, kiedy lubimy prostotę i elegancję.

Jak wykonać paznokcie "syrup nails"? Podpowiadamy

Jeśli zależy nam na efekcie "syrup nails" koniecznie postawmy na lakier w pastelowym kolorze. Na płytkę paznokci nakładamy tylko jedną warstwę lakieru w wybranym przez nas odcieniu.

Z kolei jeśli chcemy mieć paznokcie w wersji ombre, do naszej stylizacji powinniśmy użyć białego lakieru. Nakładamy go od nasady paznokcia aż po same końce. Warto tutaj pamiętać o tym, by pastelową warstwę przezroczystego lakieru położyć dwukrotnie. Wtedy efekt będzie prezentować się znakomicie.