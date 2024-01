Prostowanie włosów najczęściej wykonują posiadaczki pasm cienkich oraz suchych. Mają one znacznie większą tendencję do puszenia oraz wywijania na wszystkie strony. Takie włosy powinny być pielęgnowane kosmetykami proteinowymi oraz zabezpieczane od zewnątrz produktami z dużą ilością emolientów. Dzięki odpowiednio dobranym kosmetykom kosmyki bez problemu będą mogły być prostowane.

Jak poprawnie prostować włosy? Podpowiadamy

Prostowanie włosów może mieć negatywny wpływ na ich kondycję. Okazuje się bowiem, że większość osób podczas takiej stylizacji popełnia kilka błędów. Mało kto wie, że jednym z nich jest niska temperatura. Według specjalistów najlepiej, gdy prostownica rozgrzeje się w zakresie od 230 do 260 stopni Celsjusza. Taka temperatura pozwoli skutecznie wyprostować włosy. Jeśli będziemy pracować na niżej, włosy będziemy musieli prostować nawet kilkanaście minut.

Kolejnym błędem, który popełnia sporo osób, jest przeprowadzanie zabiegu prostowania na mokrych lub wilgotnych pasmach. Dla pasm jest to ogromne obciążenie.

Jak ochronić włosy przed prostowaniem? Do tej pory robiliście to źle

Przed prostowaniem włosów należy zabezpieczyć je w odpowiedni sposób. Okazuje się, że do swojej pielęgnacji warto wprowadzić kosmetyki termoochronne. Takie produkty zmniejszają wpływ gorąca na włosy podczas stylizacji. Kosmetyki powinniśmy zaaplikować na mokre lub wilgotne włosy, jako wstęp do dalszej stylizacji. Może to być spray termoochronny, primer lub pianka.

Jak wyprostować włosy bez prostownicy? Podpowiadamy

Jeśli zależy wam na prostych pasmach, ale nie chcecie używać ciepła, koniecznie poznajcie inne sposoby na ich stylizację. Warto czesać włosy szczotką do prostowania włosów. Taki gadżet składa się dwóch ramion i pozwala nam pięknie wygładzić włosy. Wystarczy używać go podczas suszenia włosów suszarką.

Okazuje się, że proste włosy można mieć również dzięki odpowiednio dobranej odżywce. Po umyciu włosów wystarczy nałożyć na pasma ten kosmetyk i zamiast po chwili go spłukiwać, delikatnie wyszczotkować włosy. Do tego celu warto użyć grzebienia z szeroko rozstawionymi zębami. Po przeczesaniu odżywkę spłukujemy, a następnie suszymy.