Nadchodzący rok 2024 będzie doskonały do tego, by wypróbować nowe, odważne trendy w makijażu. Po kilkunastu latach minimalizmu większość makijażystów w końcu wraca do kolorowych kosmetyków. Artystyczny makeup będzie hitem nie tylko na wybiegach czy koncertach, ale również na co dzień. Sprawdź, jakie są 3 najmodniejsze makijaże na nadchodzący rok.