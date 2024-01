Metoda OMO to naturalny sposób mycia włosów, polegający na wykorzystaniu odżywek przed i po umyciu włosów. Zamiast tradycyjnego użycia tylko szamponu, skupia się na podwójnym odżywieniu włosów, które pomaga utrzymać zdrową równowagę skóry głowy i włosów. Odżywki mogą też tworzyć warstwę okluzyjną, co jest szczególnie korzystne zimą, gdy włosy są narażone na mróz oraz nadmierną utratę wody w ogrzewanych pomieszczeniach.

Reklama

Korzyści ze stosowania tej metody

Mycie włosów metodą OMO oferuje liczne korzyści, w tym:

Poprawia nawilżenie i odżywienia włosów

Zmniejsza łupież i problemy skóry głowy

Wzmacnia włosy i ogranicza ich wypadanie zimą

Zwiększa naturalny blask i miękkość włosów

Zwiększa odporność włosów na mróz i przesuszone powietrze.

Reklama

Nakładanie odżywki na włosy przed ich myciem tworzy na nich ochronną warstwę, która zmniejsza uszkodzenia mechaniczne i chemiczne podczas mycia, suszenia oraz stylizacji. Odżywki wzmacniają też włosy od wewnątrz, zmniejszając ich wypadanie i łamliwość.

Jak prawidłowo wykonać mycie włosów metodą OMO?

Proces mycia włosów tą metodą jest prosty i składa się z kilku etapów: nałożenie odżywki przed myciem, delikatne umycie włosów i ponowne nałożenie odżywki na koniec. Kluczem jest wybór odpowiedniej odżywki oraz delikatne, ale dokładne oczyszczanie.

Odżywkę aplikuj na suche lub lekko zwilżone włosy, rozprowadź ją równomiernie od nasady włosów aż po same końce. Delikatnie masuj skórę głowy i włosy. Pozwoli to na głębokie nawilżenie, regenerację włosów oraz ochronę przed szkodliwym działaniem detergentów zawartych w szamponach. Dla lepszego efektu rozprowadź produkt grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami. Odżywkę zostaw na co najmniej 1 godzinę, a optymalnie na 2-3 godziny.

Po zastosowaniu odżywki nie zmywaj jej, tylko umyj włosy łagodnym szamponem. Celem tego etapu jest usunięcie nadmiaru odżywki, a także wszelkich zanieczyszczeń i pozostałości produktów do stylizacji. Ważne jest, aby szampon był wolny od siarczanów, które przesuszają włosy i skórę głowy.

Reklama

Zmywaj włosy metodą kubeczkową tzn. wymieszaj kroplę szamponu w kubeczku z wodą. Wytwórz pianę i polej głowę. Ponownie wytwórz pianę na włosach, delikatnie masując głowę. Zmyj bieżącą wodą.

Po umyciu włosów szamponem i ich wysuszeniu ponownie nałóż odżywkę. Odżywkę tym razem nałóż tylko na środkową część i końce włosów, unikając skóry głowy.

Wysusz włosy delikatnie, używając niskiej temperatury, suszarkę trzymaj w odległości ok. 10 cm od włosów.

Do jakich włosów jest polecany sposób mycia OMO?

Metoda OMO jest szczególnie polecana dla osób z suchymi, zniszczonymi włosami. Polecana jest także, gdy włosy wypadają, rozdwajają się końcówki, pasma elektryzują się lub gdy mamy kręcone włosy (naturalnie czy po trwałej).

Grube włosy często potrzebują dodatkowego nawilżenia, aby były miękkie i gładkie. Nakładanie odżywki przed myciem może znacznie poprawić ich teksturę i wygląd.

Nawet normalne włosy mogą skorzystać na dodatkowym odżywieniu i ochronie, szczególnie jeśli są regularnie wystawiane zimą na działanie czynników zewnętrznych (np. wybieramy się na narty czy planujemy codzienne spacery podczas ferii).

Jaką odżywkę wybrać?

W roli pierwszej odżywki dobrze sprawdzą się produkty humektantowe lub proteinowe. Jako drugą odżywkę wykorzystaj produkt o emolientowym składzie.

Odżywki stosowane w metodzie OMO mogą posiadać właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne, co może przyczynić się do zmniejszenia problemów takich jak łupież, swędzenie czy nadmierne wydzielanie sebum.

Ten rodzaj mycia jest szczególnie polecany do włosów wysokoporowatych. Mają one rozchylone łuski włosa i odżywka ma szansę dobrze wniknąć w ich strukturę oraz zamknąć łuski. A także do włosów średnioporowatych. Dla włosów niskoporowatych może być zbyt obciążający, dlatego jeśli masz włosy niskoporowate, musisz sama stwierdzić, jak reagują na takie mycie twoje włosy. Wybierając odżywkę, możesz sprawdzić także do włosów, o jakiej porowatości jest przeznaczona.

Porowatość włosów sprawdzisz prostym testem. Do szklanki napełnionej wodą wrzuć czysty, suchy włos. Jeśli szybko opada, włosy są wysokoporowate, bo mają rozchylone łuski, które szybko wchłaniają wodę. Jeśli włos powoli opada w kierunku dna, ale nie osiada na nim szybko, masz włosy o średniej porowatości. Jeśli włos pozostaje na powierzchni lub w połowie drogi do dna, masz włosy o niskiej porowatości. Łuski włosa są zamknięte, co utrudnia wchłanianie wody i produktów.