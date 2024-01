Ten innowacyjny składnik do kąpieli to nie tylko symbol luksusu, ale i efektywna metoda na relaks i regenerację skóry. W przeciwieństwie do tradycyjnych soli do kąpieli, oferuje unikatowe właściwości, które sprawią, że kąpiel będzie nie tylko przyjemnością, ale również doskonałym zabiegiem pielęgnacyjnym. Dowiedz się, jak łatwo możesz przygotować ten ekskluzywny dodatek w domu i ciesz się spa w zaciszu własnego domu!

Ten nowoczesny produkt do pielęgnacji ciała, zyskuje na popularności dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. Znajdziesz go w sklepach pod nazwą "kawior do kąpieli". Ma formę małych perełek, które w kontakcie z wodą powoli rozpuszczają się, stopniowo uwalniając swoje składniki odżywcze. Dzięki temu są one łatwiej przyswajane przez skórę. Kawior możesz kupić gotowy lub łatwo przygotujesz go sama w domu.

Dlaczego kawior jest lepszy niż sól do kąpieli?

Główna różnica między kawiorem a solą do kąpieli leży w formie i składzie. Kawior jest bogatszy w składniki odżywcze i ma unikalną, perełkową formę, która zapewnia dłuższe uwalnianie składników aktywnych.

Jest doskonały do kąpieli złuszczającej do stóp czy rąk. Jeśli nie masz wanny, możesz zrobić samą kąpiel rąk i nóg.

Jak zrobić kawior do kąpieli?

Potrzebne składniki:

100 g mocznika w granulkach (kupisz w sklepie internetowym ze składnikami kosmetycznymi)

4 g oleju kokosowego lub masła shea

3 g emulgatora np. polisorbat 80, znany również jako Tween 80, emulgator jest konieczny, by połączyły się ze sobą substancje, które normalnie by się nie mieszały, jak mocznik i oleje

4 g mleka w proszku lub glinki białej

5-6 kropli ulubionego zapachu w płynie do ciała czy olejku eterycznego do ciała np. werbeny z pomarańczą czy bursztynu

ewentualnie szczypta barwnika kosmetycznego (miki), by nadać kawiorowi ciekawą barwę

Przygotowanie:

Rozpuść w kąpieli wodnej olej kokosowy lub masło shea.

Dodaj do tłuszczu emulgator i mleko w proszku, mieszaj do rozpuszczenia.

Dodaj parę kropli zapachu do tłuszczu, ponownie wymieszaj.

W słoiku wymieszaj granulki mocznika z przestudzonym, ale płynnym tłuszczem (masłem czy olejem).

Mieszaj, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

Dodaj barwnik i wymieszaj.

Kosmetyk trzymaj w zakręconym słoiku. Domowy kawior do kąpieli, przygotowany z takich składników jak mocznik, oleje i emulgator, zazwyczaj zachowuje swoje właściwości przez około 1 do 2 tygodni. Najlepiej przechowywać kawior do kąpieli w lodówce w szczelnie zamkniętym pojemniku. Nie jest to konieczne, ale chłodne warunki pomagają zachować świeżość produktu i spowalniają procesy rozkładu.

Stosowanie: Do kąpieli dodawaj 1- 2 łyżki, maksymalnie 1/2 szklanki, jeśli preferujesz intensywną kąpiel. Temperatura wody powinna wynosić 36-38 st. C. Aby w pełni wykorzystać korzyści kawioru do kąpieli, dodaj go do ciepłej wody i pozwól mu rozpuścić się przez kilka minut. Następnie zanurz się w kąpieli na minimum 20 minut, aby składniki aktywne mogły zadziałać na skórę.

Właściwości kawioru do kąpieli

Kawior do kąpieli oferuje szereg korzyści, takich jak nawilżenie skóry, poprawa jej elastyczności, oraz działanie relaksujące i odprężające. Mocznik, jako główny składnik, ma właściwości nawilżające i delikatnie złuszczające.

Kawior do kąpieli to fantastyczny sposób na wzbogacenie domowej rutyny pielęgnacyjnej.