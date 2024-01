Wąsik to problem, z którym mierzy się wiele kobiet. Oczywiście można temu zaradzić nie tylko przy użyciu lasera, ale również niedrogim sposobem w domowym zaciszu. Pozbycie się wąsika będzie od teraz banalnie proste.

Jak pozbyć się wąsika? Zdradzamy sprawdzony trik

Jeśli nad górną wargą posiadasz cienkie i delikatne włoski, koniecznie wypróbuj nasz sposób, na to, by się ich pozbyć. Do zabiegu usuwania włosków użyj sody oczyszczonej.

Soda oczyszczona doskonale sprawdzi się, kiedy chcemy pozbyć się wąsika. Ten kuchenny produkt osłabi włoski do tego stopnia, że same wypadną.

Jak usunąć wąsik przy pomocy sody oczyszczonej? Podpowiadamy

Jedną łyżeczkę sody oczyszczonej mieszamy z ciepłą wodą. Tak przygotowaną zawiesinę nakładamy na wąsik za pomocą wacika i zostawiamy na około 30 minut. Po tym czasie zmywamy całość ciepłą wodą. Dla jak najlepszych efektów czynność można powtórzyć kilka razy w miesiącu.

Jak i czym usunąć owłosienie z twarzy? - domowe sposoby

Istnieje kilka sposobów, które pomogą usunąć owłosienie z twarzy. W domowym zaciszu możesz wykorzystać do tego maszynkę, pęsetę, kremy do depilacji, pastę cukrową lub wosk.

Najszybszą i najłatwiejszą metodą usuwania włosków z twarzy jest nałożenie na nie plastrów nasączonych woskiem. To prosty sposób, który nie zajmie zbyt dużo czasu. Przed przyklejeniem pasków rozgrzewamy je w dłoniach. Taka depilacja jest niestety trochę bolesna, jednak wystarcza nawet na kilka tygodni.