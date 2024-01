Olej rycynowy obecny jest w wielu produktach kosmetycznych. Można go znaleźć w odżywkach lub maskach do włosów, a także w produktach do pielęgnacji twarzy. Systematyczne stosowanie oleju rycynowego może mieć ogromny wpływ na włosy, brwi, rzęsy, a także paznokcie.

Olej rycynowy na porost włosów - podpowiadamy, jak stosować

Olej rycynowy ma ogromny wpływ na nasze włosy. Regularnie stosowany pobudza porost pasm oraz zmniejsza ich wypadanie. Dodatkowo odżywia skórę oraz reguluje pracę gruczołów łojowych.

Olej można stosować jako wcierkę do skóry głowy. Wystarczy połączyć go z innym olejem, np. słonecznikowym. Tak przygotowaną mieszankę nanosimy na skórę głowy. Po aplikacji wykonujemy 5-minutowy masaż. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu poprawimy wchłanianie substancji aktywnych z oleju rycynowego. Po masażu powinniśmy nałożyć foliowy czepek oraz owinąć głowę ręcznikiem. Wcierkę trzymamy na głowie około 30 minut. Po tym czasie myjemy skalp oraz włosy szamponem. Dla lepszych efektów zabieg warto wykonywać dwa razy w tygodniu.

Olej rycynowy na włosy - efekty

Po kilku miesiącach regularnego stosowania oleju rycynowego na włosy można uzyskać nie tylko szybszy porost pasm, ale również zwiększenie gęstości włosów, zmniejszenie wypadania włosów, a także nawilżenie i zabezpieczenie końcówek.

Jak zrobić maskę do włosów z olejku rycynowego? Przepis krok po kroku

Jeśli nie chcemy olejować włosów, warto byśmy przygotowali maskę z dodatkiem oleju rycynowego. Do tego przepisu przyda nam się 1 łyżka oleju rycynowego, 1 łyżka soku z cytryny oraz 1 żółtko. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy w misce i aplikujemy na włosy. Tak przygotowany kosmetyk pozostawiamy na włosach na około 30 minut, a następnie zmywamy szamponem.