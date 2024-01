Właściwa dieta dla pięknych włosów

Ferrytyna to białko, które jest kluczowe dla wzrostu włosa. Odpowiada, między innymi, za jego grubość, podziały komórek w mieszku włosowym oraz ogólną kondycję łodygi włosa. Ferrytyna wpływa też na gospodarkę żelaza w organizmie. Niedobór tego składnika powoduje z kolei wypadanie włosów oraz zahamowanie ich wzrostu.

Jak naturalnie podnieść poziom ferrytyny?

W diecie stawiaj na produkty bogate w żelazo, takie jak jaja, rośliny strączkowe, pestki dyni, czerwone mięso, natka pietruszki, orzechy, zielone warzywa, kasze

Nie popijaj posiłku herbatą, kawą, piwem lub czerwonym winem, gdyż zawarta w nich tanina hamuje wchłanianie żelaza. Jeśli chcesz się napić kawy lub herbaty, zrób to minimum godzinę przed lub po jedzeniu

Zadbaj o witaminę C w diecie. Jej dobrym źródłem jest m.in. papryka, sok z rokitnika lub żurawiny, jarmuż, brokuły i pietruszka

Wybieraj przyprawy bogate w żelazo, takie jak kurkuma, słodka papryka, rozmaryn, bazylia, majeranek, suszona cebula, oregano i czosnek

Wzbogać dietę o fermentowane produkty, np. zakwas z buraka, kiszone ogórki, kapustę, kombuchę, kimchi. Jeśli cierpisz na problemy jelitowe, dla bezpieczeństwa przed włączeniem do jadłospisu tych produktów skonsultuj się z dietetykiem

Co jeszcze warto włączyć do diety?

pestki dyni

siemię lniane

jagody

orzechy włoskie

Darmowe i skuteczne sposoby na porost włosów potwierdzone badaniami

Masaż skóry głowy

Masaż skóry głowy to łatwy i ekonomiczny sposób na naturalny porost włosów. Mechaniczna stymulacja, np. za pomocą rąk lub silikonowego masażera, zwiększa przepływ krwi, dotlenia cebulki, pobudza mieszki włosowe do wzrostu, zmiękcza skórę, a jednocześnie przyjemnie odpręża i relaksuje. Wystarczą 4 minuty masażu skóry głowy dziennie, by już po około 3 miesiącach zauważyć pierwsze rezultaty, czyli bardziej gęste, grubsze kosmyki.

Sen

Sen to niedoceniany, darmowy sposób na dobrą kondycję ciała, w tym włosów! Regularny sen między godziną 22 a 6 rano ma korzystny wpływ nie tylko na porost włosów, lecz również na spowolnienie siwienia. Wszystko dzięki melatoninie (tzw. hormon snu), silnemu antyoksydantowi, który naturalnie wydziela się w organizmie w największym stężeniu między 22.30 a 2 w nocy. Mieszki włosowe mają zdolność syntezy melatoniny, dlatego też hormon snu w dużym stopniu wpływa na porost włosów.Czy wiesz,co zapewni ci dzienną porcję melatoniny? Wysypiaj się, a na godzinę przed snem zjedz… 2 pistacje!

Higiena skóry głowy

Aby włosy mogły szybko i zdrowo rosnąć, muszą do tego mieć odpowiednie warunki. Głowę należy myć minimum 2 razy w tygodniu. Rzadsze mycie powoduje, że na skórze gromadzi się kurz, brud oraz łój, które skutecznie blokują ujścia mieszków włosowych, co prowadzi do zaburzenia pracy mikrobiomu. A stąd już niedaleka droga do spowolnienia swobodnego wzrostu włosów oraz powstania takich problemów jak swędzenie, podrażnienia, łupież czy nieprzyjemny zapach.

Olejowanie. Tania i skuteczna metoda na piękne włosy

Olejowanie włosów to jedna z najskuteczniejszych i nieskomplikowanych metod na piękne, gęste i zdrowe włosy. Badania naukowe wskazują, że regularne stosowanie (1–2 razy w tygodniu) naturalnych olejów tłoczonych na zimno pozytywnie wpływa na kondycję włosów, m.in.

chroni przed łamaniem i niszczeniem

zapobiega rozdwajaniu końcówek

poprawia nawilżenie

ułatwia rozczesywanie

chroni włosy farbowane przed wypłukiwaniem się farby

wzmacnia połysk

zwiększa porost włosa

dodaje gęstości włosom

zapobiega wypłukiwaniu się lipidów z białek włosa

Najlepsze oleje na porost włosów to oleje tłoczone na zimno, nierafinowane. Najlepiej dobierać je, kierując się ogólną kondycją kosmyków oraz typem ich skrętu.

Włosy proste, suche i zniszczone – olej kokosowy: zwiększa nawilżenie, zmiękcza, zapobiega wymywaniu się lipidów z białek włosa. Można go stosować u blondynek, ponieważ nie przyciemnia koloru kosmyków

Włosy lekko falowane – olej z orzechów makadamia, arganowy, sezamowy (na ten olejek powinny uważać blondynki, bo może przyciemnić włosy)

Włosy falowane i puszące się – olej buriti (najlepiej sprawdzi się na włosach farbowanych oraz w odcieniach czerwieni i brązu)

Włosy mocno falowane/kręcone, suche – olej z czarnuszki, ze słodkich migdałów (oba olejki rewelacyjnie zmiękczają włosy, poprawiają ich elastyczność, a dodatkowo chronią przed szkodliwym promieniowaniem UV)

Włosy mocno kręcone – olej z pestek moreli

Czy wiesz, jak olejować włosy? Wystarczy nałożyć niewielką ilość oleju (½ łyżki wystarczy na średniej długości włosy), wmasować w suche włosy (3–5 cm od nasady) i pozostawić na 30–60 minut. Następnie włosy umyj jak zwykle, 2 razy szamponem. Nie ma badań, które potwierdzałyby zasadność stosowania różnego rodzaju podkładów pod olej bądź konieczność emulgowania go odżywką czy maską.

Dlaczego włosy wolno rosną?

Niekiedy to nie pielęgnacja jest kluczowa dla wzrostu włosa, a niedobory przeróżnych składników w organizmie. Do najważniejszych z nich należy niedobór wspomnianej wcześniej ferrytyny i żelaza, ale także:

niedobór witaminy D3

niedobór kwasu foliowego

niedobór witaminy B12

Na zahamowanie wzrostu włosa mogą mieć wpływ również choroby, takie jak: