Olejowanie to zabieg znany na Wschodzie od starożytności. Jest opisany w praktykach ajurwedy jako służący podtrzymaniu zdrowia skóry i włosów. Tradycyjne i najbardziej skuteczne olejowanie polega na nałożeniu olejku na całej długości włosów oraz na skórę głowy.

Dzięki temu cząsteczki cennych olejków wnikają w cebulki włosów. Poprawiają ich kondycję, skutecznie odżywiając, wzmacniając i regenerując włosy. Nałożenie olejku na włosy sprawia, że naprawia on mikrouszkodzenia w pasmach. Działa też na powierzchni włosów, otulając je warstwą ochronną. Najlepiej wykonać olejowanie na ciepło.

Dlaczego olejowanie na ciepło jest najskuteczniejsze?

Ciepło otwiera łuski włosów. Nagrzane cząsteczki olejku poruszają się też szybciej, dzięki czemu łatwiej i sprawniej wnikają pod łuski. Ciepły działa silniej w wewnętrznych warstwach włosów. Łatwiej też go aplikować na skórę i rozprowadzać na włosach. Ciepło poprawia ukrwienie skóry głowy, co także zwiększa przyswajalność substancji odżywczych z olejku.

Olejek nakładaj lekko podgrzany na suche, również podgrzane lekko suszarką włosy. Ciepły olejek otwiera ich łuski, ale jeśli wcześniej otworzymy je ciepłym strumieniem suszarki, zabieg będzie jeszcze skuteczniejszy. Ważne jest, by za mocno nie podgrzać olejku, a jedynie go trochę ocieplić. Jeśli podgrzejemy go za mocno, straci część swoich cennych właściwości. Olejek nakładamy przede wszystkim na skórę głowy. Następnie grzebieniem przeciągamy go na pasma. Na koniec opuszkami palców możemy nanieść niewielką ilość olejku w końcówki włosów.

Olejowanie na ciepło krok po kroku

Ogrzej głowę ciepłym powietrzem z suszarki. Są zwolennicy, którzy polecają nakładanie olejku na umyte ciepłą wodą włosy, jednak woda wnika w pasma. Jej cząsteczki wypełniając pasma, utrudniaj a później aplikację oleju i jego działanie wewnątrz włosa.

Niewielką ilość olejku nalej do metalowej lub ceramicznej miseczki. Miseczkę umieść w garnku z wrzącą wodą. Podgrzewaj olejek, aż stanie się ciepły (ale nie wrzący). Olejek powinien mieć temperaturę maksymalnie 37-40 st.C.

Rozczesz włosy grzebieniem.

Nałóż olejek na skórę głowy okrężnymi ruchami, masując ją opuszkami palców.

Następnie gęstym grzebieniem rozprowadź olejek na pasmach włosów.

Wetrzyj niewielką ilość w końcówki pasm.

Na włosy załóż czepek fryzjerki lub owiń głowę folią spożywczą.

Następnie okręć głowę ciepłym ręcznikiem (podgrzanym na kaloryferze lub przeprasowanym żelazkiem). Zamiast ręcznika możesz też założyć ciepłą czapkę.

Dodatkowo możesz podgrzać turban ciepłym nawiewem z suszarki.

Zostaw na włosach na minimum 60 minut. Możesz nawet na kilka godzin albo na całą noc.

Zemulguj olejek, czyli spraw, by łatwiej się zmył. W tym celu nałóż na pokryte olejem włosy, ulubioną odżywkę, balsam czy maseczkę do włosów. Zostaw ją na włosach na 20 minut.

Spłucz dokładnie głowę wodą.

Następnie umyj włosy delikatnym szamponem.

Spłucz chłodną wodą, by zamknąć łuski włosów.

Jakie oleje stosować?

Do olejowania możemy użyć zwyklej oliwy czy oleju rzepakowego. Z olejków kosmetycznych sprawdzi się ylang ylang o pięknym zapachu czy lawendowy (jeśli zostawiamy olej na włosach na noc, ułatwi też zasypianie i zapewni spokojny sen). Olejki te mają właściwości nawilżające i wzmacniające włosy. Sprawdzi się także olej pracaxi. Ma duże ilości kwasu behenowego. Dobrze nabłyszcza włosy, wzmacnia mieszki i reguluje pracę gruczołów łojowych. Olejek ylanh ylang, lawendowy czy pracaxi wymieszaj z olejem rzepakowym czy oliwą w proporcjach 1 część olejku ylang ylang, lawendowego czy pracaxi i 3 części oliwy lub olejku rzepakowego.