Rozświetlacz to kosmetyk, który w ostatnim czasie jest hitem w codziennym i wieczorowym makijażu. Jeśli chcemy by nasza skóra wyglądała zdrowo i promiennie, powinniśmy wprowadzić go do swojej codziennej rutyny makijażowej. Jak go używać by wyglądał pięknie?Podpowiadamy.