Brokat w sprayu to hit, który wraca do nas co roku w sylwestra. Można spryskać nim nie tylko włosy, ale również i całe ciało. Dzięki temu skóra będzie wyglądać zdrowo i pięknie. Taki kosmetyk znajdziemy w drogeriach oraz perfumeriach. Dowiedzcie się, jak wybrać najlepszy z dostępnych.

Brokat w sprayu – gdzie kupić ten kosmetyk?

W wielu sklepach znajdziemy brokat w sprayu. Małe drobiny dodane do lakieru do włosów doskonale sprawdzą się, kiedy będzie zależało nam na błyszczącym wykończeniu fryzury, z kolei jeśli szukamy czegoś, co da nam błysk na ciele, możemy postawić na brokatowy spray do ciała. Kosmetyki z dodatkiem mieniących się drobin znajdziemy w każdej drogerii.

Jak wybrać brokat w sprayu - podpowiadamy

Przed kupnem danego kosmetyku warto przeczytać o nim opinie w sieci. Czasami zdarza się, że niektóre produkty szybko się osypują i nie przetrwają zbyt wielu godzin na imprezie. Należy więc wybrać taki, który po użyciu nie odpadnie zbyt szybko.

Sylwestrowa fryzura z brokatem – podpowiadamy, jak zrobić glitter hair

Fryzura z dodatkiem brokatu to hit wśród tegorocznych sylwestrowych stylizacji włosów. Moda na ozdobienie pasm mieniącymi się drobinami stała się hitem na Instagramie oraz TikToku.

Pomysłów na wykorzystanie brokatu w stylizacji fryzury na sylwestra jest mnóstwo. Można wybrać opcję minimalistyczną, czyli spryskać jedno pasmo lub sam przedziałek. Jeśli jednak jesteś maksymalistką, koniecznie rozsyp brokat na całej głowie. Taka stylizacja włosów sprawdzi się zarówno przy spiętych, jak i rozpuszczonych kosmykach.

