Ewę Gawryluk można oglądać od lat zarówno na małym, jak i dużym ekranie. Najbardziej jednak kojarzona jest przez widzów TVN, gdzie wciela się w jedną z postaci serialu "Na Wspólnej". Aż trudno uwierzyć w to, że przez długi czas aktorka miała ponoć masą kompleksów.

Reklama

Ewa Gawryluk od lat zachwyca szczupłą sylwetką

Ewa Gawryluk na branżowych wydarzeniach zachwyca szczupłą sylwetką i zgrabnymi nogami. W jednym z najnowszych wywiadów wyznała jednak, że nie robi nic spektakularnego, by osiągnąć taką figurę.

Reklama

"Na proporcje ciała nie mam żadnego wpływu, bo urodziłam się z takim, a nie innym zaprogramowaniem wzrostu i długości kończyn" - powiedziała aktorka w rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu".

Ewa Gawryluk regularnie ćwiczy, dlatego ma piękną sylwetkę

Gawryluk wyjawiła, że od lat stara się zwracać uwagę na to, co je. W rozmowie z dziennikarzami dodała też, że nie jest typem sportowca, jednak nie miga się od sportu.

"Lenię się, jak zapewne większość z nas i nie chce mi się pewnych rzeczy zrobić. Ale jeśli chodzi o mój zawód, to on wymaga ode mnie dobrej kondycji nie tylko psychicznej, lecz także fizycznej" - wyznała aktorka w rozmowie z "Super Expressem".

Zimą Ewa Gawryluk uwielbia jeździć na nartach. Taka aktywność fizyczna z pewnością pomaga jej zachować piękną sylwetkę.

"Wiem, że to nietypowe połączenie, ale najprzyjemniejsze. Na wysokości trzech tysięcy metrów można liczyć na bliskie spotkanie ze słońcem, wówczas jazda na nartach ma inny charakter i sprawia mi większą przyjemność niż zimą" - mówiła Gawryluk dziennikarzom serwisu Poradnia.pl.

Reklama

Ewa Gawryluk piękną sylwetkę zawdzięcza diecie?

Okazuje się, że Ewa Gawryluk nie trzyma diety. Ona oraz jej rodzina uwielbiają kuchnię włoską. Dodała też, że wspólne posiłki są dla niej bardzo ważne.

"Jemy dużo makaronów. Do wielu potraw dodaję pomidory, które wszyscy uwielbiamy, i świeże zioła. Pojawia się także białe mięso, nabiał, wszelkie warzywa i woda" - wyznała portalowi Poradnia.pl.

Ewa Gawryluk poddała się zabiegom medycyny estetycznej?

Chociaż Ewa Gawryluk nigdy nie ukrywała, że regularnie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Według niej w jej zawodzie to konieczność. Aktorka od lat korzysta z laserów i mezoterapii.

"Trzeba o siebie po prostu dbać. I tak jak w wielu sprawach zachować umiar" - mówiła Ewa w wywiadzie dla "Super Expressu".

Gawryluk w innym wywiadzie wyjawiła, że bardzo ceni sobie regularne wizyty w SPA lub u kosmetyczki. Aktorka lubi chodzić w takie miejsca, ponieważ wykonywane tam zabiegi ją relaksują.

"Im jestem starsza, tym bardziej cenię sobie wizyty u kosmetyczki czy w salonie SPA. Uwielbiam to, wtedy się relaksuję, a także dbam o swoje zdrowie i skórę. W wolnym czasie, a mam go bardzo mało, urządzam sobie takie domowe SPA. Wtedy stosuję maseczki i peelingi do twarzy oraz ciała" - mówiła aktorka w rozmowie z XOXO.