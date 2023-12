Święta to nie tylko czas spotkań w gronie rodziny, to również chwila, by poczuć się wyjątkowo. W święta Bożego Narodzenia chcemy zadbać o wygląd, dodać sobie elegancji oraz uroku, a w tym może pomóc efektowna fryzura. Okazuje się, że do jej przygotowania nie trzeba specjalnych umiejętności. Sprawdźcie te, które znalazły się na naszej liście.

Jaka fryzura na święta? - klasyczne fale na długie i krótkie włosy

Dla osób, które uwielbiają klasyczne stylizacje włosów, polecamy fale. Zakręcone pasma sprawdzą się zarówno na krótkich, jak i na długich włosach. Podczas świąt szczególnie polecamy wykonać te w stylu beach waves. Taką stylizację warto utrwalić lakierem, dzięki temu skręt będzie cieszył nas przez długie godziny. Jeśli chcecie, możecie we włosy wpiąć niewielką kokardę. Ten dodatek jest szalenie modny w tym roku.

Eleganckie fryzury świąteczne na krótkie włosy

Większość kobiet z krótkimi włosami nie zdaje sobie sprawy, że nawet takie pasma można pięknie wystylizować. Podczas świąt można postawić na delikatne fale, które można urozmaicić upięciem przy czole. Panie z bardzo krótkimi włosami mogą z kolei wybrać mocno wygładzone włosy. Do tego uczesania warto wykorzystać żel lub pastę do włosów.

Klasyczny kok na święta - fryzura na długie włosy

Klasyczny kok nigdy nie wychodzi z mody. To jedna z tych fryzur, która sprawdzi się na każdą okazję. Takie upięcie najpiękniej będzie wyglądać na długich włosach. Jeśli chcemy wykonać gładki kok (sleek bun), powinnyśmy zaopatrzyć się w mocną gumkę do włosów, lakier utrwalający oraz szczotkę z grubym włosiem. Dzięki temu kosmyki nie będą odstawać.