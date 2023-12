Cherry coke hair to koloryzacja, która modna była w latach 90. W tym sezonie wraca w wielkim stylu. Włosy w kolorze wiśniowej coli nosiły już takie sławy jak Rihanna, Christina Aguilera, Jessica Alba, a nawet Zendaya. Ta piękna koloryzacja spodobała się nie tylko wielkim gwiazdom, ale również influencerkom. Na TikToku moda na cherry coke hair jest prawdziwym hitem.

Cherry coke hair - komu pasuje taka koloryzacja?

Wiśniowe włosy w tym sezonie mają wiele wiernych fanek. Warto jednak podkreślić, że taka koloryzacja nie pasuje każdemu. Cherry coke to nic innego, niż głęboki brąz z delikatnymi wiśniowymi refleksami. Odcień polecany jest szczególnie osobom o ciemnych włosach. Dzięki temu znacznie łatwiej utrzymać jest koloryzację.

Jak uzyskać cherry coke hair?

Cherry coke hair to koloryzacja wymagająca, dlatego, zamiast wybierać drogeryjne farby, lepiej udać się do salonu. Specjalista dobierze odpowiedni odcień do naszej urody. Osiągnięcie odpowiedniego koloru będzie wtedy znacznie prostsze. Warto zwrócić uwagę również na to, że odcień będzie się różnił, w zależności od porowatości włosów, a także naszego koloru bazowego.

Jak utrzymać czerwony kolor na włosach?

O każde włosy farbowane powinno się należycie dbać. Najlepiej stawiać na maski mocno odżywcze oraz nawilżające. Warto również pamiętać o kosmetykach, które wygładzają oraz dodają blasku - dzięki temu koloryzacja będzie jeszcze lepiej wyeksponowana. W codziennej pielęgnacji należy używać szamponów przeznaczonych do włosów farbowanych. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się intensywnym pigmentem przez wiele miesięcy.

Jak stylizować włosy w kolorze cherry?

Stylizacja włosów cherry coke jest banalnie prosta. Delikatny gradient oraz refleksy sprawiają, że nawet proste zwracają uwagę. Ten piękny odcień będzie jednak doskonale wyglądać na lekko pofalowanych włosach. Aby nasze pasma prezentowały się jak najlepiej, powinniśmy do stylizacji użyć grubej okrągłej szczotki oraz suszarki z ciepłym nawiewem. Przygotowaną fryzurę można utrwalić lakierem do włosów.

