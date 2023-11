Skóra na dłoniach nie zawiera gruczołów łojowych, jest więc dosyć cienka. By ręce wyglądały pięknie w sezonie jesienno-zimowym należy 2-3 razy dziennie wklepywać w nie tłusty krem z łagodzącym aloesem, inuliną czy pantenolem. Warto, by miał nawilżający skwalan czy natłuszczającą glicerynę. Krem nie powinien zawierać wody lub mieć ją wypisaną w składzie na ostatnich miejscach. Warto 1-2 razy w tygodniu użyć kremu ze zmiękczającym mocznikiem. Dodatkowo ręce trzeba myć dobrym mydłem, a skórę wzmocnić maseczkę, okładami czy kąpielą.

Reklama

Jakie mydło do mycia rąk?

Sięgnij po mydło naturalne. Powinno składać się tylko z tłuszczy i ekstraktów roślinnych oraz ew. olejków eterycznych.

Mydła tradycyjne wysuszają skórę. Unikaj takich, które mają sole glinu. Szukaj zaś takich, które zawierają oleje roślinne np. lniany, oliwę. Dzięki nim będą chroniły barierę lipidową skóry i regenerowały ją. Mogą dodatkowo mieć łagodzący aloes lub ekstrakt z rumianku, nawilżającą betainy czy natłuszczającą glicerynę.

Dzięki nim będą chroniły barierę lipidową skóry i regenerowały ją. Mogą dodatkowo mieć łagodzący aloes lub ekstrakt z rumianku, nawilżającą betainy czy natłuszczającą glicerynę. Bardzo dobre jest mydło owsiane. Ma antyoksydanty, które działają przeciwzapalnie. Zawiera też substancje śluzowe, które goją otarcia. A co najważniejsze, takie mydło nie przesusza skóry podczas mycia.

Reklama

Gimnastyka dłoni

Po umyciu rąk, a przed nałożeniem kremu czy maseczki zrób proste ćwiczenie. Poprawi ono ukrwienie, a dzięki temu substancje z kosmetyków lepiej się wchłoną.

Zaciśnij dłonie w pięści, jak najmocniej potrafisz. Policz powoli do 10 i energicznie otwórz palce, rozkładając je szeroko. Powinnaś poczuć w palcach naprężenie mięśni. Ćwiczenie powtórz 10 razy. Następnie nałóż krem lub maseczkę.

Wieczorem zrób regenerującą maseczkę

Gdy siadasz wieczorem przed telewizorem, nałóż na dłonie domową maseczkę z ogórka i żelatyny. Nie tylko pomoże skórze, ale i pozwoli ci się lepiej zrelaksować. Rób ją 1-2 razy w tygodniu. Jeśli lubisz robić maski częściej, wykonuj ją naprzemiennie z maską z awokado.

Zastosuj maseczkę z sody, mleka, ogórka i żelatyny . Składniki te delikatnie złuszczają naskórek, nie podrażniając go. Lekko napinają skórę dłoni i wygładzają.

. Składniki te delikatnie złuszczają naskórek, nie podrażniając go. Lekko napinają skórę dłoni i wygładzają. Składniki: 2 łyżki mleka, łyżka żelatyny, łyżka soku wyciśniętego z ogórka i pół łyżeczki sody.

Wykonanie: Wymieszaj podane składniki. Podgrzej papkę. Wystarczy 8 sekund w mikrofalówce lub ociepl miksturę w kąpieli wodnej. Lekko ciepłą nałóż na dłonie. Poczekaj, aż pasta wyschnie, a następnie zroluj ją. To ważne. Rolując pastę, wykonujesz peeling dłoni i ścierasz stary naskórek. Dopiero po tym umyj dłonie wodą.

Możesz też zrobić maskę z awokado, cynamonu i miodu. Pół dojrzałego awokado rozgnieć ze szczyptą cynamonu i łyżką miodu. Zostaw na 20 minut. Zmyj wodą. Awokado natłuści skórę, cynamon poprawi krążenie krwi, a miód złagodzi podrażnienia.

W weekend zrób peeling i odżywczy okład

Najpierw złuszcz skórę peelingiem kokosowym. Pobudzi on produkcję elastyny i kolastyny, co sprzyja regeneracji skóry. Następnie zrób okład z ciepłego wosku sojowego (ok. 10 zł /250 g). Sojowy okład to nie tylko cudownie przyjemny zabieg. Ale też zabieg, który natłuści i zregenerują skórę.

Łyżkę oleju kokosowego wymieszaj z łyżeczką cukru. Pastę nałóż na wilgotne dłonie. Peelingiem masuj dłonie przez 15 minut. Spłucz letnią wodą.

Wosk rozpuść w garnku. Wybierz stary garnek, bo wosk zostawia trudnozmywalne ślady. Ostudź go i w lekko ciepłym zanurz dłonie. Wyjmij ręce. Poczekaj, aż wosk na nich zastygnie i nałóż na noc bawełniane rękawiczki. Rano usuń nadmiar wosku, ścierając go miękką chusteczką. Może być lekko wilgotna.

Pomoże też odżywcza kąpiel

Zamiast okładu lub na zmianę z nim możesz zrobić dłoniom rozgrzewającą kąpiel o właściwościach kojących, a po niej nałożyć maseczkę na noc.

Do kąpieli użyj siemię lniane, oliwę lub olej rzepakowy.

Kąpiel z siemieniem: 2 łyżki siemienia zalej 2 szklankami wody. Zagotuj, zmniejsz ogień i gotuj na małym płomieniu przez 20 minut, mieszając. Wyłącz. Gdy kisiel lekko przestygnie, zanurz w nim dłonie na 20 minut. Spłucz.

Kąpiel z oliwą: podgrzej 1 szklankę oliwy lub oleju (ten sam tłuszcz stosuj wiele razy). Mocz dłonie przez 20 minut. Osusz ręcznikiem papierowym.

Następnie zrób maskę z żółtka. Roztrzep żółtko z łyżką miodu i łyżką masła. Nałóż na dłonie. Załóż bawełniane rękawiczki. Zmyj następnego dnia rano. Żółtko zawiera lecytynę, która nawilży, masło natłuści i zregeneruję skórę, a miód ukoi podrażnienia.

Jeśli masz podrażnione dłonie

Poszukaj kremu, który zawiera ekstrakt z nagietka lub ogórecznik lekarski. Oba te składniki działają kojąco. Może to być krem regenerujący, odżywczy czy natłuszczający.

Sięgnij po żelowe mitenki

Przydatnym gadżetem są… żelowe mitenki (ok. 50 zł). Rękawiczki te nasączone są naturalnymi olejkami, które doskonale nawilżają. Noś je 30 minut dziennie przez cały sezon. Pierze się je ręcznie w samej wodzie

Masaż rollerem lub gumową piłeczką

Masażery dłoni poprawiają jędrność skóry. Dlatego, kiedy masz okazję, masuj dłonie drewnianym rollerem lub gumową piłeczką z kolcami. Wystarczy po minucie na każdą dłoń. Rób masaż przed wyjściem na dwór i po przyjściu do domu.