Wazeliny używała m.in. Marilyn Monroe jako podkładu pod makijaż, a Greta Garbo, by dodać głębi spojrzeniu smarowała nią górne powieki, dolne zaś podkreślała mieszanką wazeliny i odrobiny węgla. Jenifer Aniston używa jej do modnego zabiegu wazelinowania całej twarzy, a Joanna Krupa zamiast kremu przeciwzmarszczkowego do oczu.

"Spędzam na siłowni godzinę 5 razy w tygodniu, a jeśli chodzi o skórę, to nakładam tylko krem na twarz i przed spaniem kładę wazelinę pod oczy. Kiedy miałam 13 czy 14 lat, to pamiętam, ciocia mojej mamy, która mieszkała w Tarnowie, nakładała wazelinę na całą twarz i nigdy nie miała zmarszczek. Podpatrzyłam to i od tamtej pory też to robię, ale stosuję ją tylko pod oczy. Robię to do tej pory. To wszystko” - mówiła Joanna Krupa w wywiadzie dla Viva.pl

Czy wazelina jest rzeczywiście dobra?

Wazelina kosmetyczna zawiera oleje mineralne i woski. Dzięki temu tworzy warstwę okluzyjną na skórze. Zapobiega to parowaniu wody, co sprzyja poprawie nawilżenia. Niektórzy kosmetolodzy uważają, że wazelina jako pochodna ropy naftowej, nie jest zdrowa. Dlatego do wymieniowych poniżej zabiegów możesz używać wazeliny roślinnej. Jest to produkt o podobnej konsystencji i właściwościach ale składa się z olei i wosków roślinnych. Dzięki temu ma dodatkowe właściwości odżywcze, których nie ma tradycyjna wazelina kosmetyczna.

Nie pomyl wazeliny z innymi tłustymi "maziami"

Wazelina bywa zamieniona na lanolinę, glicerynę lub parafinę, ale są to substancje o różnych właściwościach.

Lanolina ma właściwości natłuszczające, łagodzące i zmiękczające, a jest wytwarzana z łoju owczego.

Gliceryna ma właściwości nawilżające, wnika w skórę i tam wiąże cząstki wody, nie tworzy warstwy ochronnej na skórze i ma pochodzenie chemiczne.

Parafina jest tak samo jak wazelina produktem pochodnym ropy naftowej i obie nie mają właściwości odżywczych ale tworzą na skórze warstwę ochronną.

Użyj wazeliny do modnego zabiegu

Jednym z zabiegów o których zrobiło się głośno za sprawą Tik Toka oraz Jennifer Aniston jest slugging czyli wazelinowanie twarzy.

Zabieg polega na nakładaniu grubej warstwy wazeliny na twarz. Warstwa ochronna zapobiega parowaniu wody i dzięki skóra staje się miękka i elastyczna. Taki zabieg jest polecany szczególnie, gdy mamy przesuszoną skórę. Zaleca się go robić na noc, ale jeśli nie wychodzisz z domu, zrób go rano. W nocy skóra intensywniej pobiera z kosmetyków substancje, więc wieczorem lepiej sprawdzi się krem regenerujący. Pamiętajmy, że wazelina nie ma żadnych właściwości odżywiających.

Rano po umyciu twarzy nałóż najpierw warstwę kremu nawilżającego. Gdy się wchłonie (po ok. 15-20 minutach), nałóż grubą warstwę wazeliny. Zmyj najwcześniej po 4 godzinach, najlepiej płynem micelarnym lub tonikiem. Zabieg jest intensywny wiec wystarczy zrobić go raz na 2 tygodnie. Gwiazdy czy influencerki a nawet kosmetyolodzy polecają robić go nawet 2 razy w tygodniu, ale naszym zdaniem zbyt częste stosowanie zaburzy równowagę hydrolipidową skóry.

Zaletą zrobienia zabiegu rano jest też to, że nie wybrudzisz pościeli. Jeśli koniecznie chcesz go robić na noc, zamiast kremu nawilżającego nałóż krem regenerujący na noc. A poduszki przykryj ręcznikami.

Jak jeszcze wykorzystać wazelinę w pielęgnacji skóry?

Wazelina jest tak uniwersalnym kosmetykiem, że warto ją mieć w szafce. Zobacz, do czego może się przydać.