Masaż Kobido UP to zaawansowana metoda specjalistycznych ruchów oraz technik, główną cechą jest jednak szybkość i oddziaływanie na głębokie warstwy skóry i mięśnie twarzy. Wykonywane ruchy natychmiast działają stymulująco na tkanki podskórne. Usuwają zastoje i przepływ limfy wpływając na lepsze odżywienie skóry. Silny nacisk na poszczególne mięśnie twarzy powoduje efekt rozluźnienia, a określone ruchy przywracają objętość skórze dając efekt odmłodzenia. Sprzyjają również usuwaniu toksyn co przyspiesza regenerację i zmniejsza opuchliznę. W efekcie masaż Kobido UP daje efekty jak po botoksie.

- Masaż Kobido UP ma szereg zastosowań. Warto go stosować ponieważ działa nie tylko wygładzająco na zmarszczki, ale także ułatwia transport składników aktywnych w głąb skóry, stymuluje krążenie krwi czy zwiększa produkcję kolagenu – wyjaśnia Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy.

Zadaniem masażu Kobido UP jest przede wszystkim spowolnienie procesów starzenia skóry. Najlepiej rozpocząć zabiegi zanim pojawią się głębokie zmarszczki. Dzięki niemu można także zapobiec pojawianiu się worków pod oczami czy drugiego podbródka. Regularne masaże zminimalizują potrzebę sięgania po inwazyjne metody.

Masaż Kobido UP polecany jest:

przy pierwszych oznakach starzenia,

w zaawansowanych oznakach starzenia takich jak bruzdy czy zmarszczki mimiczne,

podczas sztywności mięśni twarzy,

kiedy występują zastoje limfatyczne,

w przypadku migren,

w przypadku bruksizmu,

w sytuacji opadającego owalu twarzy,

aby zlikwidować stres,

aby ujędrnić, zregenerować i odżywić skórę.

Kobido UP to zabieg całkowicie nieinwazyjny. W przypadku listy przeciwskazań można odczekać okres kiedy miną i skorzystać z masażu. Nie należy jednak udawać się do specjalisty w przypadku:

stanu po wyrwaniu zęba,

świeżych ran i otarć skóry,

ostrych postaci trądziku,

stanu zapalnego i ropnego w okolicach dziąseł,

ostrego stanu zapalnego organizmu,

w sytuacji gdy poddaliśmy się zabiegom laserowym lub mezoterapii, wówczas należy unikać masażu do czasu zagojenia się stanu zapalnego,

zastosowania wypełniaczy od 4 do 6 tygodni,

po zabiegu botoksu należy odczekać 2-3 tygodnie,

zastosowania nici PDO - minimum 6 miesięcy po zabiegu,

wysokiego nadciśnienia tętniczego,

nowotworu,

ciąży.

Za pomocą głębokiego masażu twarzy specjalista oddziałuje kompleksowo na wiele poziomów tkanek głębokich, powięzi, mięśni i przyczepów mięśniowych, jak również dotykiem na samą skórę powodując, że staje się ona bardziej promienna i dotleniona. Obecnie to najbardziej popularny rytuał prowadzący do poprawy wyglądu, samopoczucia i zdrowia, który jest alternatywą dla zabiegów inwazyjnych.