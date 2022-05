Wiele osób uważa, że cellulit to problem głównie estetyczny. Jednak warto wiedzieć, że skórka pomarańczowa to określone informacje na temat naszego metabolizmu. Za jego powstawanie odpowiada siedzący tryb życia, a także w wielu przypadkach niewłaściwa dieta. W wyjątkowych sytuacjach cellulit może być sygnałem niezdiagnozowanych problemów z krążeniem, zaburzeń hormonalnych. Wiemy, że częściej występuje u osób palących papierosy i pijących alkohol, oraz tych, w których życiu jest więcej stresu. Dlatego dla skutecznego pozbycia się cellulitu najważniejsza jest przede wszystkim zmiana stylu życia. Spróbuj zastosować 3 sposoby rekomendowane przez twórczynię metody Smart&Healthy&Fit – Joannę Rutkę.

Zamień fast foody na home made!

Jesteśmy tym, co jemy – mawia stare, prawdziwe przysłowie. By pozbyć się albo nie karmić cellulitu – nie upośledzać działania hormonów, nie wspierać rozwoju patologicznych zmian w układzie krążenia - powinniśmy zrezygnować całkowicie ze spożywania wysoko przetworzonej żywności. Jeśli zależy nam na zlikwidowaniu pomarańczowej skórki, zrezygnujmy z pasztetów, parówek, fast foodów, chipsów i słodyczy. Zastąpmy je pełnowartościowymi posiłkami i zdrowymi posiłkami i słodkościami, które wykonasz sama.

Myślisz to niemożliwe?

Poniżej znajdziesz przepis na 5-minutowe batony proteinowe. Pamiętaj, że warto także ograniczyć spożycie słodkich napojów i alkoholu oraz w nadmiarze mocnej kawy i herbaty.

PRZEPIS na domowe superszybkie batony proteinowe

Składniki:

165 g płatków owsianych bezglutenowych

55 g odżywki proteinowej

100 g masła migdałowego

50 g syropu klonowego

40 g mleka migdałowego

1/2 tabliczki surowej czekolady

Przygotowanie

Płatki owsiane wsyp do robota kuchennego i delikatnie zmiksuj.

Dodaj pozostałe składniki. Ustaw funkcję mieszania na najwyższych obrotach przez minutę.

Jeśli masa jest zbyt sucha, dolej odrobinę mleka.

Uformuj z masy 5 batonów.

Wstaw do lodówki.

Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej.

Schłodzone batony posmaruj czekoladą wg uznania.

Wstaw do lodówki.

Pij na zdrowie!

Skoro jesteśmy przy napojach, warto zaznaczyć, że często wystarczy zwiększenie spożycia wody w ciągu dnia, by cellulit zaczął w szybkim tempie znikać. Powinniśmy średnio wypijać 2 litry wody dziennie, a jest szansa, że skórka pomarańczowa stanie się tylko niefajnym wspomnieniem. Jak to zrobić? Pomaga noszenie ze sobą butelki z wodą albo ustawianie przypomnienia w wybranej aplikacji. Jeśli nie lubimy smaku zimnej wody, można do niej dodać listki świeżych ziół i plasterek cytryny. Wiele osób pije latem schłodzone napary ziołowe, które poza nawadnianiem organizmu mają szereg innych walorów prozdrowotnych.

Rusz się z kanapy!

Ponieważ jednym z głównych przyczyn powstawania cellulitu jest siedzący tryb życia, to jeśli chcemy go zlikwidować, nie uda się to bez wstania z krzesła czy kanapy. Wiem, że wiele osób nie wie, od czego zacząć aktywność fizyczną, by sobie nie zaszkodzić. Dlatego moim podopiecznym rekomenduje rozpoczynanie powoli od krótkich treningów. Na początek idealny będzie np. 15-minutowy stretching. Najlepiej na likwidację cellulitu działa trening siłowy. Dzięki temu, że można go ukierunkować na poszczególne partie ciała, wzmacnia je i przynosi dodatkowe efekty, także w postaci napiętej i jędrnej skóry.

Znajdź sposoby na stres!

Żyjemy w czasach, w których stres jest na porządku dziennym. Wiele osób, gromadzi napięcie wynikające ze stresu, i ich ciało przez miesiące, lata je kumuluje. To powodować może problemy ze snem, nocne napady jedzenia etc. Jednym z głównych sposobów, który pozwala powracać do równowagi i zmniejszać poziom hormonów stresu - jest regularna aktywność fizyczna min. 20 codziennie. Nie zawsze musi to być trening na siłowni, ale może być taniec, nordic walking, tai chi, joga etc. Zawsze łatwiej „zmusić się”, gdy będzie to coś, co lubimy robić. Jeśli jednak od dłuższego czasu czujemy napięcie i coraz trudniej nam funkcjonować, to warto zasięgnąć porady specjalisty. Bez uporania się ze stresem ciężko będzie o dobry i zdrowy wygląd nie tylko newralgicznych partii narażonych na występowanie cellulitu (uda, pośladki, ramiona, brzuch).

Na rynku dostępnych jest wiele metod walki z cellulitem, zaczynając od suchej szczotki, poprzez zabiegi kosmetyki ciała kończąc na zabiegach medycyny estetycznej. Jednak bez zmian na poziomie stylu życia, ciężko nam będzie na stałe pozbyć się skórki pomarańczowej i cieszyć się zdrową i jędrną skórą. Jeśli zaczniesz dzisiaj stosować się do wymienionych 4 przykazań, to masz szansę jeszcze tego lata zapomnieć o istnieniu cellulitu. Dodatkową korzyścią będzie wyższy poziom energii, lepsza kondycja i zdrowie.