Pierwsze objawy nadchodzącej menopauzy

Menopauza jest naturalnym etapem w życiu kobiety poprzedzonym wieloletnim procesem stopniowego wygaszania funkcji hormonalnej jajników, zwanym perimenopauzą. Organizm kobiety już około 40 roku życia wchodzi w ten etap. Płodność zaczyna zanikać nawet ok. 10 lat przed menopauzą, zaś od momentu jej wystąpienia, czyli średnio ok. 51 roku życia[1], znika całkowicie. Menopauza to po prostu ostatnia miesiączka. Jednak o tym, że miesiączka była tą ostatnią, kobieta dowiaduje się dopiero wówczas, gdy przez kolejny rok nie wystąpiło krwawienie.

Początkowo kobieta nie odczuwa żadnych skutków zaburzeń hormonalnych, a jedynymi „dowodami” zachodzących zmian w organizmie mogą być skrócone lub wydłużone cykle menstruacyjne. Powolne wygaszanie czynności jajników prowadzi do mniej lub bardziej dokuczliwych zmian. Mogą pojawić się uderzenia gorąca, bóle mięśni i głowy, kołatanie serca, problemy ze snem czy nadmierna drażliwość. Dochodzi również do licznych zmian w obrębie skóry.

Menopauza widziana na skórze

Widocznym symptomem zmian menopauzalnych jest pogorszenie kondycji skóry, które w okresie perimenopauzy manifestuje się głównie zmianą owalu twarzy, utratą jędrności i gęstości skóry, zaś po menopauzie wyraźnym zwiotczeniem i wysuszeniem skóry, powodującym znaczny dyskomfort. Niedobór estrogenów wpływa na skórę, powodując jej suchość, zmarszczki, wiotkość oraz zmniejszone wydzielanie sebum. W okresie menopauzy zmniejsza się ilość lipidów, naskórek staje się cieńszy, zmienia się Ph skóry, a bariera lipidowa jest o wiele słabiej zorganizowana, przez co skóra traci swoją naturalną odporność i co powoduje, że wszelkie czynniki zewnętrzne dużo łatwiej ją podrażniają i wysuszają. Dodatkowo uderzenia gorąca mogą prowadzić do zaczerwienienia skóry, a nawet trądziku różowatego. Następują też zaburzenia melanogenezy, co wpływa na wzrost przebarwień. W ciągu 5 pierwszych lat po menopauzie następuje zmniejszenie ilości kolagenu nawet o 30%, co pogarsza mechaniczne właściwości skóry i powoduje jej zwiotczenie. Postępuje też degradacja kwasu hialuronowego, co sprawia, że skóra traci ona zdolność do zatrzymywania wody.

- Pielęgnacja przeciwstarzeniowa łagodząca skutki zmian hormonalnych związanych z menopauzą powinna być wdrożona odpowiednio wcześnie, czyli w okresie perimenopauzy - mówi dr Agnieszka Sura, jedna z członkiń Rady Ekspertów ds. Menopauzy. - Utrata jędrności i gęstości skóry, a także zmiana owalu twarzy to sygnały wejścia w ten nowy etap. Z kolei po menopauzie głównymi wyzwaniami stają się wiotczenie, suchość oraz ogólny dyskomfort. Dlatego skuteczna pielęgnacja skóry w okresie okołomenopauzalnym powinna kompensować widoczny wpływ zmian hormonalnych na skórę i działać na 5 głównych oznak starzenia: ujędrniać i modelować owal twarzy, redukować przebarwienia, wygładzać zmarszczki, przywracać blask, redukować suchość i uzupełniać utraconą warstwę lipidową.

