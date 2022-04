Przedstawiamy tajniki kompleksowego dbania o cerę od wewnątrz i zewnątrz, dzięki którym skóra będzie nawilżona, jędrna oraz pełna blasku.

Odwodnienie skóry to problem, z którym borykają się zarówno posiadaczki cery suchej jak i tłustej. Przyczyną jego powstawania jest zaburzenie TEWL, czyli transepidermalnej utraty wody w naskórku. To fizjologiczny proces, w trakcie którego woda przepływa z głębokich warstw skóry na zewnątrz – dziennie ubywa jej nawet do 400 ml i jest to zupełnie normalne. Kłopot pojawia się, gdy wartość ta jest większa – oczywiście nie da się zmierzyć jej poziomu w domowych warunkach, ale z pewnością zauważysz alarmujące objawy takie jak przesuszenie, ściągnięcie, podrażnienia czy wiotkość cery. Jak zapobiegać utracie nawilżenia?

Zatroszcz się o warstwę ochronną

Skóra odwodniona wymaga odpowiedniego traktowania, które ograniczy utratę wody z naskórka i zapobiegnie uszkodzeniom płaszcza hydrolipidowego oraz powstawaniu podrażnień. Wystarczy wprowadzić kilka prostych zmian, za które skóra z pewnością będzie Ci wdzięczna. Po pierwsze, zrezygnuj z długich, gorących kąpieli, które przesuszają naskórek i zmywają z niego warstwę ochronną. Letnia woda i kilkuminutowy prysznic będą Twoim najlepszymi sprzymierzeńcami. Unikaj też szorstkich gąbek, wysuszających żeli czy peelingów gruboziarnistych – delikatniejsze dla skóry są np. olejki i pianki pod prysznic.

W kwestii wieczornego demakijażu sprawdzi się dwuetapowe oczyszczanie łagodnymi produktami jak masełko czy olej, a następnie zmycie pozostałości emulsją lub żelem. Zwróć uwagę na to, jak korzystasz z ręcznika – przykładaj go lekko do twarzy i ciała, zamiast trzeć skórę. Nie zapomnij także o toniku bez alkoholu, który przywróci cerze odpowiednie pH. Z kolei rano, oprócz kosmetyku nawilżającego, koniecznie nałóż krem ochronny z filtrem i pamiętaj o jego reaplikacji w ciągu dnia, do czego przydadzą się SPF-y w mgiełce lub sprayu. Unikniesz dzięki temu poparzenia słonecznego, a przy okazji zmniejszysz ryzyko utraty elastyczności i nadmiernej suchości.

Dostosuj kosmetyki do potrzeb cery

Kluczową kwestią w pielęgnacji skóry odwodnionej jest dobór kosmetyków pod kątem ich składu i formuły. Do wieczornej rutyny warto wprowadzić serum do twarzy – tego typu preparaty zawierają silnie skoncentrowane substancje o intensywnym działaniu, które przyśpieszają powrót cery do zdrowia. Serum to jednak nie wszystko – po jego wchłonięciu należy nałożyć krem. Jeśli masz suchą skórę, a dodatkowo dopadło Cię jej odwodnienie, oprócz składników nawilżających w produktach szukaj też substancji natłuszczających. Postaw na gęstsze, bogatsze formuły, które przyniosą Ci ukojenie. W przypadku cery tłustej wybieraj preparaty o lekkiej formule i działaniu głównie nawilżającym.

– W kosmetykach powinny znaleźć się składniki, które występują w skórze i odpowiadają za jej odpowiednie nawodnienie. Mowa o NMF, czyli naturalnym czynniku nawilżającym, w którego skład wchodzą m.in. mocznik, aminokwasy czy kwas mlekowy. Nie może też zabraknąć w nich kwasu hialuronowego o właściwościach higroskopijnych i zapewniających odpowiednią wilgotność. Cenne są także ceramidy, które zapobiegają nadmiernej utracie wody i odbudowują barierę ochronną skóry. Oprócz tego dobrze, jeśli preparaty do pielęgnacji zawierają naturalne ekstrakty roślinne np. z aloesu i olejki m.in. z orzechów macadamia, nasion malin, migdałów czy jojoba. Zadbają one o warstwę hydrolipdową i dostarczą cerze cennych witamin – mówi Joanna Bruszewska, ekspertka ze sklepu Bee.pl, oferującego produkty do pielęgnacji twarzy i ciała.

Nawadniaj się od środka

Gdy już wiesz jak zadbać o skórę od zewnątrz, pojawia się pytanie co zrobić, aby zapewnić jej nawilżenie od wewnątrz. To nic trudnego – po prostu musisz… pić więcej wody! To właśnie z niej składa się nawet 60-70% ciała, a wysoka temperatura, aktywność fizyczna czy stres sprawiają, że szybciej ją tracimy. Staraj się spożywać ok. 2 litrów płynów dziennie – dokładne zapotrzebowanie wyliczysz przyjmując 30 ml na każdy kilogram masy ciała. Nie chodzi jednak o wypicie takiej ilości wody na raz – pij regularnie, najlepiej między posiłkami, dzięki czemu utrzymasz stały poziom nawodnienia organizmu.

Wodę mineralną możesz też zastąpić kokosową. Nektar, wydobywany z wnętrza młodych orzechów palmy kokosowej, to prawdziwa bomba witaminowa, która działa jak naturalny izotonik. Ze względu na swoje dobroczynne właściwości, często znajduje się również na liście składników kosmetyków do twarzy, ciała czy włosów. Z naturalnych napojów o prozdrowotnym działaniu sprawdzą się również sok z brzozy lub aloesu. Unikaj natomiast alkoholu, kawy i herbaty, które działają wysuszająco.

Dieta na piękną skórę

Wsparciem dla odwodnionej skóry jest odpowiednia dieta, obfita w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy oraz minerały. Kwasy omega znajdziesz m.in. w tłustych rybach, siemieniu lnianym, orzechach, olejach roślinnych oraz oliwie z oliwek. To właśnie takie produkty wzmacniają barierę hydrolipidową skóry i zapewniają lepszą ochronę naskórka.

– Należy zadbać również o odpowiednią dawkę witamin – szczególnie A i C, które działają antyoksydacyjnie oraz poprawiają koloryt cery. Łatwo przemycić je do menu w postaci świeżo wyciskanych soków warzywno-owocowych czy sałatek, do których można dodać jarmuż, szpinak, pestki owocu granatu czy pieczone bataty. Dodatkowe nawodnienie organizmu zapewnią też bogate w sole mineralne ogórki, arbuzy, melony czy truskawki. Mają bardzo mało kalorii, dlatego można je jeść bez ograniczeń. Warto też rozważyć dodatkową suplementację, szczególnie jeśli wiemy, że w naszej diecie brakuje składników dobrych dla skóry. Do wyboru mamy zarówno preparaty zawierające całe kompleksy składników, jak i pojedyncze substancje jak m.in. kolagen, kwas hialuronowy, krzem czy biotyna – dodaje Joanna Bruszewska.

Odwodniona skóra powoduje dyskomfort i nie wygląda dobrze, ale dzięki kilku prostym zmianom w codziennych nawykach możesz zwalczyć ten problem. Wystarczy, że postawisz na odpowiednią pielęgnację, dostosujesz kosmetyki do potrzeb cery i wprowadzisz drobne zmiany w swoim menu, a skóra nabierze zdrowego i promiennego wyglądu.