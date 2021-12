Magdalena Wieliczko, specjalista ds. dermokosmetyków w drogeriach Ziko Dermo, radzi, jak rozróżnić cerę tłustą i mieszaną, w jaki sposób ją pielęgnować oraz które kosmetyki warto włączyć do codziennej rutyny pielęgnacyjnej.

Znakiem rozpoznawczym skóry tłustej jest błyszcząca się twarz. Nie tylko w "strefie T" czyli brodzie, czole i nosie, ale także w innych partiach skóry. Największym problemem cery tłustej są jednak niedoskonałości, które często pojawiają się na jej powierzchni. Wyraźnie widoczne są rozszerzone pory, krosty czy stany zapalne. Wbrew pozorom trądzik nie dotyczy jedynie nastolatków, dorośli też mogą mieć z nim problem. Taka skóra jest zazwyczaj gruba, o szarym, "niezdrowym" kolorycie.

Okazuje się jednak, że skóra tłusta ma swoje zalety. Jest zdecydowanie bardziej odporna na mróz i inne warunki atmosferyczne, a także wolniej się starzeje.

Dlaczego tak jest?

W przypadku cery tłustej problemem jest nasilona produkcja sebum przez gruczoły łojowe. Nadmierny łojotok i rozszerzone pory, to łatwa droga do powstawania trądziku i zaskórników. Bardzo często próbujemy się ich pozbyć, a tylko pogarszamy sytuację. Poznanie przyczyn problemu i odpowiednie kosmetyki mogą przywrócić równowagę skórze.

Jak pielęgnować cerę tłustą?

Taki typ cery wymaga regularnego oczyszczania. Ważne jest jednak, aby zachować równowagę pomiędzy wydzielaniem, a usuwaniem nadmiaru łoju. Stosowanie zbyt agresywnych środków myjących i odtłuszczających, może zaburzyć naturalną florę bakteryjną i paradoksalnie może to wzmagać nadmierne wydzielanie sebum. Z kolei pozbawienie skóry substancji lipidowych może doprowadzić do odwodnienia skóry.

Konieczne będzie dokładne mycie twarzy rano i wieczorem. W tym celu możemy użyć na przykład żelu do mycia. Po umyciu należy użyć toniku, którego zadaniem jest przywrócenie właściwego pH skóry, które zostało naruszone podczas mycia. W pielęgnacji skóry tłustej warto zastosować preparaty z zawartością kwasu azelainowego, migdałowego, glikolowego, retinolu, niacynamidu, gliceryny, kwasu hialuronowego i witaminy C. Niektóre z nich mają działanie złuszczające, pomagają regulować gruczoły łojowe, a także pomagają usuwać przebarwienia potrądzikowe. Dobrym wyborem będą też kosmetyki z dodatkiem kwasu salicylowego, który ma zdolność przenikania przez warstwę łojową i wspomaga oczyszczanie porów.

Do złuszczania martwego naskórka raz w tygodniu polecamy zastosować peeling z kwasami lub peeling enzymatyczny. Należy unikać tych z drobinkami, by nie powodować roznoszenia bakterii na pozostałe, niedotknięte trądzikiem, części twarzy.

Należy pamiętać jednak nie tylko o usuwaniu nadmiaru sebum, lecz także o nawilżeniu, dlatego podczas wieczornego oczyszczania można zastosować bogatsze formuły np. z niacynamidem. Pomogą one utrzymać wspomniany wcześniej balans pomiędzy wydzielaniem, a usuwaniem łoju, nie niszcząc przy tym naturalnej bariery ochronnej skóry.

Cera mieszana

Skóra mieszana to tak naprawdę połączenie cery suchej i tłustej. Cechuje się nadprodukcją sebum w "strefie T" i suchą skórą w pozostałych miejscach, najczęściej na policzkach. W wyniku tego twarz nieestetycznie się błyszczy i ma skłonność do wyprysków w jej tłustych partiach, a w suchych skóra piecze, jest podrażniona i przesuszona. Suche partie najlepiej są widoczne po umyciu wodą, można wtedy poczuć nieprzyjemne napięcie tych okolic, a także szorstkość. Łatwo pogorszyć jej kondycję nieodpowiednią pielęgnacją. Tym bardziej, kiedy mamy do czynienia z trądzikiem.

Pielęgnacja cery mieszanej

Cera mieszana potrzebuje przywrócenia równowagi, wymaga rozgraniczenia stref tłustych i suchych. W jej pielęgnacji musimy uwzględnić dokładne oczyszczanie, regulację pracy gruczołów łojowych i nawodnienie skóry. Najczęstszym błędem jest stosowanie kosmetyków tylko do jednego typu cery.

- Sama jestem posiadaczką cery mieszanej, która dość szybko się zanieczyszcza, ale też odwadnia. Wybieram kosmetyki o działaniu normalizującym o lekkiej formule. Najważniejszym krokiem jest dla mnie oczyszczanie. Wybieram żele, które dogłębnie oczyszczają cerę z zanieczyszczeń i nadmiaru sebum, nie wysuszając jej przy tym, a gdy mam na sobie "cięższy "makijaż, dodatkowo zmywam twarz olejkiem do demakijażu . Krokiem obowiązkowym jest również tonizowanie skóry tonikiem. Kremy, które aplikuję po oczyszczaniu, to organiczne kosmetyki, wysokiej jakości. Dla "podkręcenia" skuteczności kremów, a także dla zastrzyku nawilżenia, dodatkowo sięgam po serum – opowiada Magdalena Wieliczko.

Do mycia konieczne będzie używanie lekkich żeli lub pianek, które skutecznie oczyszczą twarz z zanieczyszczeń i nadmiaru łoju, nie uszkadzając przy tym płaszcza hydrolipidowego. Kremy do stosowania na noc powinny skutecznie nawilżyć i zregenerować skórę, bez naruszania jej naturalnych barier. Jeśli suche partie skóry pieką i powodują duży dyskomfort, warto sięgnąć po kosmetyki łagodzące, do skóry wrażliwej, które skutecznie nawilżą cerę i nie spowodują podrażnień. Raz w tygodniu warto także sięgnąć po peeling enzymatyczny.

Kosmetyki do skóry mieszanej, w zależności od skłonności skóry do przesuszania, powinny zawierać składniki nawilżające, czyli kwas hialuronowy, glicerynę, mocznik, aloes czy alantoinę, niekomedogenne oleje, które zapobiegną uciekaniu nawilżenia ze skóry, dla przykładu arganowy, makadamia czy z pestek winogron, ale także składniki przeznaczone dla cery przetłuszczającej się takie jak cynk, kwas salicylowy, hydrolaty roślinne czy kwasy owocowe. Powinniśmy wybierać kosmetyki zależnie od kierunku, w który bardziej zmierza nasza skóra.

Warto wiedzieć

Na rynku kosmetyków istnieje mnóstwo produktów przeznaczonych dla różnych problemów skóry. Nic jednak nie zastąpi podstawowych kroków, o które każdy, niezależnie od rodzaju cery, powinien zadbać.

- Pamiętajmy, że nawet najdroższe kosmetyki nie dadzą pożądanego efektu, jeśli nie zadbamy o dobrą i zbilansowaną dietę, codzienną ochronę przed promieniowaniem UV czy delikatne traktowanie swojej skóry. Pielęgnacja nie musi zajmować wiele czasu i zawierać kosztownych praktyk, jeśli odkryjemy jaką skórę posiadamy i w jakim kierunku poprowadzić pielęgnację - podsumowuje ekspertka drogerii Ziko Dermo.