Komfort, który daje siłę: Joanna Koroniewska w kampanii znanej marki bieliźnianej. FOTO

Marka Triumph stworzyła w tym sezonie kampanię Comfort My Way, która jest celebracją prawa do definiowania komfortu na swoich własnych zasadach i pielęgnowania go we wszystkich aspektach życia. Jedną z jej ambasadorek została Joanna Koroniewska. Zwiastunem kampanii jest video i cover popularnej piosenki Backstreet Boys ,I want it that way”, nagrany przez cztery ambasadorki z różnych krajów europejskich, w tym właśnie Joannę. Oryginalne słowa piosenki zostały zastąpione specjalnie napisanym tekstem, który zachęca do cieszenia się komfortem na swoich własnych zasadach. Do dzieła!

