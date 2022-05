Znana polska marka odzieżowa z przytupem powraca na rynek - promuje ją ikona modowego minimalizmu

Marka Simple, która powraca na rynek kolekcją wiosna/lato 2022, do współpracy zaprosiło holenderską influencerkę i ikonę stylu Lindę Tol. - Pojęcie minimalizmu się zmieniło. Nie oznacza już ascezy, tylko wygodę – miękkie tkaniny, oversize’owe fasony, łatwe do skompletowania elementy – mówi Linda, którą na Instagramie obserwuje ponad pół miliona fanów. Ze zdjęć, utrzymanych w czystej, nowoczesnej estetyce, spogląda kobieta spełniona. Charakterystyczny look – platynowe, proste włosy, naturalna skóra, sportowa sylwetka – współgrają z ubraniami marki. Oprócz ulubionego dżinsowego zestawu Lindy, Canadian tuxedo, w lookbooku wyróżniają się: kamelowy garnitur z bermudami, obszerna, pikowana kurtka w odcieniu khaki, czy mono look w czerni. Kolekcja to propozycje dla kobiety, która inwestuje w jakościowe okrycia wierzchnie, kostiumy do pracy, ponadczasowe sukienki na wieczór i uniwersalne dodatki.

1/4 Linda Tol dla Simple wiosna/lato 2022 następna