HITY: Kolory i wzory skomponowane na tegoroczną wiosnę

Wiosna to czas eksperymentów z modą, więc stawiamy na wzory i kolory zarówno w stylizacjach z sukienkami, jak i ze spodniami. Warto zdecydować się na jeden element stroju w ciekawym kolorze lub wzorze, który przyciągnie uwagę i dobrać do niego jednokolorowe, klasyczne dodatki, dzięki czemu look będzie jednocześnie stylowy i spójny.

1/4 Oversize'owa bluzka w kwiaty, szerokie jeansy i skórzane klapki to styl hippie w czystej postaci. Do takiego stroju najlepiej będą pasować dodatki w odcieniach beżu i brązu. Wyjątkowo modne w tym sezonie są też wiklinowe dodatki, więc torba z takiego materiału będzie stanowić idealne dopełnienie wiosennej stylizacji. następna