Kapelusz Melanii Trump z zaprzysiężenia

Donald Trump został 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oficjalne zaprzysiężenie odbyło się w poniedziałek, 20 stycznia, w Waszyngtonie. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć rodziny nowego prezydenta USA, a przede wszystkim małżonki, Melanii Trump.

Nowa pierwsza dama na tę okazję wybrała elegancką, prostą kreację, która składała się z granatowego, świetnie skrojonego płaszcza amerykańskiego projektanta Adama Lippesa. Stylizację uzupełnił kapelusz w idealnie dobranym do płaszcza kolorze. To projekt Amerykanina Erica Javitsa. Całość prezentowała się bardzo efektownie i adekwatnie do okazji, jednak uwadze mediów nie umknął jeden aspekt, kapelusz niemal całkowicie zasłaniał spojrzenie.

Reklama

Nakrycie głowy nie tylko skrywało oczy Melanii Trump, ale również uniemożliwiło jej wymianę serdeczności z mężem po zaprzysiężeniu. Do internetu trafiło nagranie, na którym widać, jak Donald Trump zamiast pocałować policzek żony, całuje... powietrze.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Stylizacja Melanii Trump z zaprzysiężenia

Melania Trump, była modelka, która ma na swoim koncie m.in. okładki takich magazynów jak "Vogue'a" czy "Harper's Bazaar", doskonale zna się na modzie. Pierwsza dama USA, nie tylko zna świat mody od podszewki, ale również ma już doświadczenie w tej roli. Oznacza to, że ma świadomość, że wybór stroju na ważne okazje, ma ogromne znaczenie. Nie bez powodu postawiła na granat i biel, kolory kojarzące się z profesjonalizmem, zaufanie i klasyczną elegancją. Jak zauważa CNN, kreacja na zaprzysiężenie to znacznie więcej niż strój, to "istotne narzędzie komunikacji".

Nie bez powodu wybrała również modele amerykańskich marek, co według niektórych, ma być nawiązaniem do jednej z obietnic jej męża, by wzmacniać amerykańską gospodarkę. Jedyną zastanawiającą kwestią, jest wybór zasłaniającego spojrzenie kapelusza. Pojawiają się opinie, że pierwsza dama chciała w ten sposób uniknąć prób czytania z jej mimiki lub nie skupiać na sobie nadmiernej uwagi, pozostawiając w centrum zainteresowania swojego męża.

Kapelusz Melanii obiektem żartów. Lawina memów w internecie

Motywacji, dlaczego Melania Trump wybrała na inaugurację taki kapelusz, zapewne nigdy nie poznamy. Jedno jest pewne, dodatek mógł się podobać lub nie, ale nikogo nie pozostawił obojętnym. W internecie pojawiła się lawina żartów z kapelusza Melanii. Pojawiło się m.in. zestawienie zdjęcie Melanii Trump z zaprzysiężenia zestawione ze złoczyńcą z McDonald's, Hamburglara czy porównanie do charakteryzacji Jima Carreya z filmu "Maska" .