Futerko - hitowe okrycie sezonu 2024/2025

Futro jeszcze do niedawna w pewnych kręgach uchodziło za synonim złego smaku. Kojarzyło się z niepotrzebnym przepychem i blichtrem, który w dobie mody na minimalizm, nie wpisywał się w trendy. Obecnie, kiedy na topie jest tzw. styl old money, a także inspiracje estetyką mob wife, futro znów odzyskuje status modowego hitu. Oba stylu kojarzą się z klasyką, której elementem niewątpliwie są futrzane kurtki i płaszcze (wyłącznie sztuczne!).

W stylu old money są synonimem ponadczasowej elegancji, w stylu mob wife- również, ale w wersji nieco przerysowanej. Bez względu na to, czy wolisz stonowaną klasykę czy jej nieco podkręconą wersję, futerko powinno znaleźć się w twojej szafie w tym sezonie. W wersji numer dwa, koniecznie dobierz do niego przeskalowaną biżuterię, najlepiej złotą i z kamieniami (mogą być sztuczne). W pierwszej, pozostań przy skromniejszych i bardziej nobliwych zestawieniach, godnych prawdziwej przedstawicielki arystokracji.

Modne futro 2024/2025. Jak noszą jest gwiazdy?

Modne futerko pojawiło się w wielu kolekcjach na sezon jesień-zima 2024/2025 światowej sławy marek m.in. Gucci, Prady czy Stelli McCartney, a co za tym idzie - również asortymentach sieciówek. Możesz wybrać wersję klasyczną w kolorystyce zbliżonej do naturalnego futra np. biel, czerń czy brąz, jak Agnieszka Woźniak-Starak.

Jeśli wolisz coś bardziej trendach, wybierz futerko w najmodniejszym kolorze sezonu 2024/2025, czyli bordo czy też burgundzie, jak Maffashion.

Jeśli wolisz wersję absolutnie hot, postaw na futerko w panterkę lub inny animal print, a szczególnie odważnym polecamy futro w intensywnym kolorze np. pomarańczowym lub limonkowym.