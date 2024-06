Lata 90. to czas, gdy moda w Polsce przeżywała prawdziwy rozkwit. Był to czas eksperymentów, poszukiwania stylu i wyrażania siebie poprzez ubiór. Choć niektóre trendy mogą wydawać się dziś kiczowate, to właśnie one tworzyły niepowtarzalny klimat tamtej dekady.

Moda lat 90. Jeansowa rewolucja

Jeans to bez wątpienia symbol lat 90. Królował w każdej postaci: od klasycznych dżinsów po ogrodniczki, kurtki i koszule. Popularne były zarówno modele z wysokim stanem, jak i biodrówki. Nie można zapomnieć o dżinsowych spódniczkach mini i sukienkach, które nosiły zarówno nastolatki, jak i dorosłe kobiety.

Kolorowy zawrót głowy

Lata 90. to czas, gdy na ulicach zapanował prawdziwy festiwal kolorów. Neonowe odcienie różu, zieleni, żółci i pomarańczy były wszędzie: na koszulkach, bluzach, spodniach i dodatkach. Popularne były również nadruki z bohaterami kreskówek, logo znanych marek i hasłami.

Moda lat 90 w Polsce. Sportowy luz

Moda sportowa zyskała na popularności dzięki takim markom jak Adidas, Nike czy Reebok. Dresy, bluzy z kapturem, legginsy i sneakersy stały się nieodłącznym elementem garderoby zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Często łączono je z bardziej eleganckimi elementami, tworząc eklektyczne stylizacje.

Dziewczęcy grunge

Inspiracje muzyką grunge przyniosły modę na kraciaste koszule, flanelowe koszule w kratę, podarte dżinsy, martensy i ciężkie buty. Dziewczyny chętnie nosiły również krótkie spódniczki, topy na ramiączkach i chokery.

Kultowe lata 90. Minimalizm w modzie

Pod koniec lat 90. pojawił się trend na minimalizm. Kobiety zaczęły nosić proste sukienki o kroju A, spodnie z prostymi nogawkami, koszule i marynarki. Dominowały stonowane kolory: czerń, biel, szarość i beż.

Dodatki i fryzury

Wśród dodatków królowały kolorowe gumki do włosów, opaski, kolczyki koła, naszyjniki z koralików i plecione bransoletki. Popularne były również czapki z daszkiem, bandany i okulary przeciwsłoneczne.

Fryzury lat 90. to przede wszystkim wysokie kucyki, kitkę, loki i fale. Młodzi mężczyźni często nosili włosy zaczesane do tyłu lub na bok.