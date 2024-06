Reklama

Moda w PRL-u to fascynujący temat, który pokazuje, jak Polacy radzili sobie z niedoborami i ograniczeniami, jednocześnie starając się wyrazić swoją indywidualność i podążać za trendami. Był to czas, gdy kreatywność i pomysłowość były kluczem do stworzenia własnego stylu.

Moda w PRL-u. Pewex, second handy i domowe przeróbki

Po okresie powojennej biedy i szarości, lata 50. przyniosły powiew optymizmu i chęć naśladowania zachodnich trendów. Kobiety marzyły o sukienkach w stylu New Look, z wąską talią i rozkloszowanym dołem. Popularne były także spódnice ołówkowe, żakiety i kapelusze. Mężczyźni nosili garnitury, koszule z szerokimi kołnierzykami i fedory.

Moda w PRL-u. Lata 50. i 60. Nowa elegancja i inspiracje Zachodem

Jednak dostęp do zachodnich ubrań był ograniczony, dlatego Polacy musieli sobie radzić inaczej. Popularne stały się przeróbki i szycie ubrań na miarę. Kobiety przerabiały stare sukienki, a mężczyźni nosili garnitury odziedziczone po ojcach. W tym okresie popularne były także polskie marki takie jak Cora czy Telimena, które oferowały ubrania w stylu inspirowanym Zachodem, ale dostosowanym do polskich realiów.

Moda w Polsce - Lata 70. Dzwony, hipisowska swoboda i moda z Pewexu

Lata 70. przyniosły modę na dzwony – spodnie z szerokimi nogawkami, które królowały zarówno w damskiej, jak i męskiej garderobie. Kobiety nosiły także długie, kolorowe spódnice, tuniki i sukienki maxi. Popularne były również swetry z golfem i poncza.

W męskiej modzie pojawiły się koszule w kwiaty, kolorowe swetry i spodnie sztruksowe. Hipisowski styl życia wpłynął również na modę, wprowadzając luźniejsze kroje, naturalne materiały i etniczne wzory.

W latach 70. pojawił się również Pewex – sieć sklepów, w których można było kupić towary niedostępne w zwykłych sklepach. Dzięki Pewexowi Polacy mieli dostęp do zachodnich marek, takich jak Levi's, Wrangler czy Adidas.

Moda lata 80. Bunt, indywidualizm i moda z second handów

Lata 80. to czas buntu i indywidualizmu. Młodzież szukała sposobów na wyrażenie siebie poprzez ubiór. Popularne stały się kolorowe irokezy, skórzane kurtki, ćwieki i naszywki. W modzie damskiej pojawiły się szerokie ramiona, legginsy i kolorowe rajstopy.

W tym okresie zaczęły się również pojawiać pierwsze second handy, w których można było znaleźć unikalne ubrania z Zachodu. To właśnie tam Polacy mogli nabyć oryginalne jeansy Levi's, kurtki skórzane czy T-shirty z nadrukami.