Joe Biden nie należy do osób, które wywołują zamieszanie w mediach swoim stylem. Prezydenta USA można zazwyczaj spotkać w klasycznych garniturach i czarnych butach. Niedawno jednak się to zmieniło. Wygląda na to, że Biden postanowił w ostatnim czasie nieco zaszaleć.

Joe Biden w nietypowych butach

Joe Biden jakiś czas temu został przyłapany przez fotoreporterów w dość dziwnych butach. Okazuje się, że miał na sobie czarne sneakersy kalifornijskiej marki Hoka. Charakterystyczne trampki idealnie wpisują się w obecnie trendujący styl "gorpcore".

Okazuje się, że ten model butów pokochał nie tylko Biden, ale i masa innych znanych osobistości. Między innymi Harry Styles, Pippa Middleton czy Reese Witherspoon.

Joe Biden w charakterystycznych butach

Model, na który postawił Joe Biden, kosztuje 150 dolarów, czyli około 600 złotych. Na stronie internetowej producent określił, że są one "przyjazne dla osób dojeżdżających do pracy". Obuwie ma zapinane sznurowadła i wodoodporną konstrukcję.

Joe Biden wygodne buty lubi łączyć z garniturem. W takiej stylizacji został sfotografowany, jak wsiadał na pokład helikoptera przed Białym Domem w Waszyngtonie.

Na początku marca 2024 roku Joe miał je na sobie podczas spotkania z pułkownikiem Paulem Pawlukiem, zastępcą dowódcy 89. skrzydła transportu powietrznego.

Internauci zachwyceni sportowymi butami Bidena

Zdjęcia oraz filmiki Joe Bidena w specyficznych obiegły sieć. Większość internautów była zachwycona stylem prezydenta USA.

"Strona główna Hoka uległa awarii. Joe Biden to ikona mody" - napisał jeden z fanów komentujących nowe buty Bidena.

W sieci nie zabrakło też niezbyt przychylnych teorii. Niektórzy uważają, że sportowe buty mają być polityczną zagrywką w związku ze zbliżającymi się wyborami.

"Być może chce zwrócić uwagę na swoją politykę w związku ze zbliżającymi się wyborami" - pisano w komentarzach.

Joe Biden stawia na wygodę, bo ma problemy z chodzeniem?

Nie od dziś wiadomo, że 81-latek nosi wygodne buty, ponieważ ma spore problemy z chodzeniem oraz utrzymaniem równowagi. Sportowe obuwie ma zapewnić komfort oraz wygodę.

"Biden ma teraz specjalne buty, żeby nie upaść" - można było przeczytać w komentarzach.

W sieci nie raz pojawiały się nagrania, na których można było zobaczyć, jak Joe Biden zalicza niebezpieczne potknięcia.