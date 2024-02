Dorota Gardias zaskoczyła niedawno fanów nietuzinkowym występem na scenie. Mało osób zdaje sobie sprawę, z tego, że Gardias od jakiegoś czasu spełnia się muzycznie. Tym razem pogodynka wykonała cover ubrana w bardzo elegancką stylizację. Taki rockowy look z pewnością odmłodził ją o kilkanaście lat. Zobaczcie tylko, jak się prezentowała.

Dorota Gardias szaleje na scenie w czarnej mini

Dorota Gardias pokazała się fanom w dość nietypowej dla siebie stylizacji. Podczas jednego z koncertów, które ostatnio dawała, miała na sobie dość ekstrawagancki zestaw. Seksowną stylówką Gardias pochwaliła się na swoim instagramowym koncie. W najnowszym poście można zobaczyć, co pogodynka miała na sobie.

Gwiazda ubrana była cała na czarno. Na krótkim wideo widać było, że mini oraz buty na wysokim obcasie. Taka stylówka to doskonała inspiracja, kiedy nie macie pojęcia, jak ubrać się na imprezę.

Gardias na krótkim nagraniu wykonała utwór "What's Up" zespołu 4 Non Blondes. Trzeba przyznać, że wyszło jej to całkiem nieźle.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy fanów. Większość była zachwycona tak modnym wydaniem swojej ulubionej gwiazdy.

"Co za seksapil!"

"Nie dość, że obłędnie zgrabna i ładna, to jeszcze zdolna!"

"Mega, mega, mega wyśmienicie i pięknie!" - pisali internauci.

Stylizacje Doroty Gardias - gwiazda od lat stawia na eleganckie zestawy

Dorota Gardias bardzo często prezentuje swoim wiernym fanom elegancki i ponadczasowy styl. Trzeba przyznać, że jej modne zestawy zawsze wyglądają rewelacyjnie. Dziennikarka od lat jest więc chodzącą inspiracją dla wielu kobiet.

Dziennikarkę można często spotkać w modnych i stylowych ubraniach. Najczęściej są to jednak czarne stylizacje, ale zdarzają się jednak i kolorowe zestawy. Wszystkie looki gwiazda dobiera adekwatnie do okazji.