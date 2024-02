Anna Popek popularność zdobyła dzięki pracy w TVP. Kiedy rozstała się z Telewizją Polską, jej sława nieco przycichła. 55-latka cały czas jest jednak aktywna w mediach społecznościowych. Na instagramowym koncie chętnie chwali się swoim życiem prywatnym. Niedawno relacjonowała wyjście na premierę teatralną. Sprawdźcie, w jakiej stylizacji pojawiła się na czerwonym dywanie.

Anna Popek pozuje w czerwonej sukience na premierze w teatrze

Anna Popek na premierze sztuki "Łóżko pełne cudzoziemców" w Teatrze Capitol pojawiła się w czerwonej kreacji. Mimo wielu innych gwiazd to właśnie ona zwracała na siebie największą uwagę. Mini w intensywnym kolorze pięknie podkreśliła nogi gwiazdy. Z kolei hiszpański dekolt oraz falbany sprawiły, że wszyscy goście patrzyli na jej ramiona. Do nietuzinkowej kreacji prezenterka dobrała czarne szpilki oraz niewielką torebkę.

Anna Popek od lat zachwyca w kobiecych stylizacjach

Anna Popek od lat inspiruje wiele kobiet swoimi stylizacjami. Prezenterka zna się na modzie i doskonale wie, jak podkreślić swoją figurę modnymi ubraniami. Gwiazda chętnie stawia na wyraziste zestawy w modnych intensywnych kolorach. Jakiś czas temu zaprezentowała się w białej koszuli, do której dobrała rajstopy w kropki.

Anna Popek od lat obecna jest w mediach

Anna Popek w mediach państwowych zaczęła pracować jeszcze podczas studiów. Początkowo związana była z TVP Katowice oraz TVP Wrocław. Drzwi do kariery otworzyły się przed Anną, kiedy dołączyła do zespołu na Woronicza. Wtedy zaczęła prowadzić programy: "Kawa czy herbata?", "Załóż się" oraz "Takty Nietakty". Jednak to "Pytanie na śniadanie" przyniosło jej największą popularność.