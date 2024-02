Agnieszka Woźniak-Starak nie raz prezentowała w swoich social mediach modne stylizacje. Dziennikarka chętnie wybiera ubrania klasyczne oraz takie, które pasują na wiele różnych okazji. Niedawno zdecydowała się na efektowny komplet w czerwonym kolorze.

Agnieszka Woźniak-Starak w czerwonym garniturze

Agnieszka Woźniak-Starak wybrała czerwień. To kolor, który sprawdzi się nie tylko w walentynki, ale także wiosną 2024. Trzeba przyznać, że ten odcień jest bardzo kobiecy i zmysłowy, dlatego można wybrać go do pracy oraz na ważniejsze wydarzenia.

Dziennikarka na najnowszym filmiku zamieszczonym na instagramowym koncie ma na sobie bardzo kobiecy garnitur składający się z krótkiej marynarki oraz luźnych spodni. Taka stylizacja na figurze Agi wygląda rewelacyjnie.

Internauci zachwyceni stylizacją Agnieszki Woźniak-Starak

Oczywiście nie obyło się bez pozytywnych komentarzy fanów Agnieszki Woźniak-Starak. Większość była zachwycona jej modną stylizacją, co wyraziła pod filmikiem.

"Cudnie Agnieszko"; "Idealnie w tym kolorze"; "Mega energia! Świetna stylówka" - pisali internauci.

Stylizacje Agnieszki Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak od lat starannie dobiera swoje kreacje. Nic dziwnego, że podczas ważnych branżowych wyjść zawsze wygląda rewelacyjnie. Również prywatnie prezentuje się dobrze. Dziennikarka w wielu wywiadach mówiła, że uwielbia łączyć starą garderobę z nową. Stara się też, aby jej stylizacje były ponadczasowe.

Dziennikarkę często można spotkać w jeansach oraz luźnych swetrach. Do takiej podstawy dodaje skórzane motocyklowe buty oraz oversizowe ramoneski, a także duże torebki.