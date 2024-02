Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych gwiazd, które bardzo chętnie pokazują w sieci swoje modne stylizacje. Gwiazda na swoim instagramowym koncie prezentuje także pracę oraz życie prywatne.

Małgorzata Roznek-Majdan w kurtce za 4000 złotych

Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale wie, co będzie modne wiosną. Okazuje się, że Gosia już teraz nosi najodniejsze okrycie sezonu. Baseballowa kurtka wiosną 2024 będzie prawdziwym hitem. Rozenek-Majdan modną kurtkę połączyła z luźnymi jeansami oraz sportowymi butami na grubej platformie. Trzeba przyznać, że obok takiego looku nie można przejść obojętnie.

Baseballowa kurtka Małgorzaty Rozenek-Majdan pochodzi z domu mody DE LA GARZA i kosztuje 4 tys. złotych.

Baseballowa kurtka wiosną 2024 - z czym połączyć?

Baseballowa kurtka wiosną 2024 doskonale sprawdzi się jako dodatek do prostej sukienki oraz sportowych butów. To wierzchnie okrycie można też połączyć z rurkami lub luźnymi spodniami w stylu wide leg. Dodając oversizową bluzę, stworzymy idealną stylizację na co dzień.

Jeśli zależy nam bardziej eleganckiej stylizacji, do baseballowej kurtki warto dodać satynową sukienkę w kolorze czarnym oraz sandałki na obcasie. Nie można zapomnieć o torebce, mały model do ręki będzie prezentować się tu idealnie. Taki zestaw doskonale sprawdzi się podczas randki.

Baseballowa kurtka wiosną 2024 - gdzie kupić?

Baseballową kurtkę można kupić w wielu różnych sklepach. Znajdziemy ją w sieciówkach - wtedy za taki model zapłacimy maksymalnie 300 złotych, jeśli jednak zależy nam na bardziej wyrafinowanej marce, możemy poszukać tego typu kurtek w najnowszych kolekcjach znanych projektantów. Cena będzie wtedy znacznie wyższa.