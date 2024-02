Od jakiegoś czasu modne są długie i szerokie jeansy. W sklepach znajdziemy je wykonane w najróżniejszych kolorach czy wzorach. Nie ma co ukrywać, ten model nie należy do zbyt praktycznych. Szerokie nogawki, w które można się zaplątać, powoli odchodzą w zapomnienie. Warto jednak zapoznać się z najnowszym trendem.

Najmodniejsze jeansy na wiosnę 2024 - model skinny flare

Skinny flare wiosną 2024 będą najmodniejszymi spodniami. Ten fason sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i od święta, ale także będzie pasować każdemu, kto się na niego zdecyduje.

Spodnie skinny flare po latach nieobecności na wybiegach oraz ulicy wracają do nas jak bumerang. Są dopasowane w okolicach bioder oraz udach, a ich rozszerzane zaczyna się dopiero od kolan.

Do czego nosić spodnie skinny flare? Stwórz z nami modne stylizacje

Spodnie skinny flare to jedne z najbardziej klasyczny jeansów w historii spodni. Założysz je wszędzie - do pracy, na randkę czy elegancki obiad. Tego typu model spodni świetnie sprawdzi się dodany do luźnej koszuli, dopasowanego swetra czy prostej koszulki. Na wieczór spodnie skinny flare można dodać do czarnej marynarki oraz eleganckiej koszuli.

Jakie buty pasują do skinny flare? Podpowiadamy

Najlepsze buty, które można dodać do spodni typu skinny flare to takie na wysokiej platformie lub koturnach. Dzięki temu sylwetka będzie prezentować się lepiej, a także zostaną zachowane odpowiednie proporcje.

Jeśli jednak preferujesz styl casual, bez problemu możesz dodać do najmodniejszych spodni na wiosnę ponadczasowe trampki.

Gdzie kupić spodnie skinny flare?

Spodnie skinny flare można znaleźć w wielu sieciówkach stacjonarnych lub online. Jeśli jednak kupujesz spodnie przez internet, warto wcześniej wykonać kilka pomiarów sylwetki. Weź centymetr i sprawdź, jakie są twoje wymiary w talii, biodrach oraz jak długie masz nogi. Dzięki temu uda ci się dobrze dopasować spodnie.