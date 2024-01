Anna Mucha w niedzielę pojawiła się w "DDTVN". W śniadaniówce rozprawiała o nowym show, w którym ma być jurorką. Okazuje się, że jej stylizacja nie była przypadkowa. Ubrania miały nawiązywać do programu TVN "Drag Me Out", który już niedługo obejrzymy.

Anna Mucha w czerwonym lateksowym zestawie w "DDTVN"

Anna Mucha w "Dzień Dobry TVN" pojawiła się ubrana w czerwony, lateksowy płaszcz oraz złoty gorset. Na nogach aktorka miała szpilki, które wyglądały bardziej jak legginsy wykonane z błękitnego lateksu. Mucha cały zestaw uzupełniła okularami przeciwsłonecznymi, złotą biżuterią oraz lekko pokręconymi włosami. Trzeba przyznać, że Anna Mucha wykazała się prawdziwą odwagą, stawiając na taką stylizację.

Aktorka w programie "DDTVN" zwróciła również uwagę na temat tego, że udział w takim show, jak "Drag Me Out" marzył jej się od kilku lat. Według niej brakowało czegoś takiego w Polsce.

"Ja czekałam na ten program od kilku lat. Szczerze mówiąc jak dostałam telefon z pytaniem czy nie chciałabym usiąść i zająć fotel jurorski, to moja ekscytacja już jest w tej chwili tak duża, ze ja się nie mogę doczekać aż pokażemy państwu o co chodzi w drag queenie" - powiedziała Anna Mucha.

Nowy program w TVN "Drag Me Out"

Na kanapie obok Anny Muchy pojawili się również Michał Szpak oraz Andrzej Serweryn. W śniadaniówce oficjalnie poinformowano, że to właśnie ten ostatni zasiądzie się w jury nowego show TVN "Drag Me Out". Aktor zachęcił również wszystkich widzów do oglądania formatu.

"Kochani, jeżeli chcecie spędzić dobrze czas, rozsądnie, wesoło, pogodnie. Oglądajcie "Drag Me Out"!" - powiedział Andrzej Seweryn.

O czym będzie program "Drag Me Out"?

"Czas na Show. Drag Me Out" to program, w którym widzowie przez sześć tygodniu będą towarzyszyć szóstce mężczyzn w przygodzie ich życia. Każdy z uczestników dostanie do pomocy swoją mentorkę - zawodowego performera Drag, który nauczy ich makijażu oraz przygotuje wraz z nimi strój sceniczny, a następnie zaprezentuje, jak skupić na sobie uwagę publiczności. Pod koniec show każdy z uczestników będzie musiał zmierzyć się w "lip sync battle". To właśnie ostatnie zadanie wyłoni zwycięzcę.