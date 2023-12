Rajstopy to dodatek, który jest chętnie noszony przez kobiety w okresie jesienno-zimowym. Najnowszym trendem tego sezonu są rajstopy w białym kolorze. Okazuje się, że ten element jakiś czas temu na swoim pokazie zaprezentowało Chanel, a potem w trendach podłapała go reszta świata. Sprawdźcie, do czego pasuje ten element stroju oraz jak sprawić, by wyglądał modnie.