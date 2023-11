Tę spódnicę uwielbiają Paulina Sykut-Jeżyna i Kate Middleton. Zobacz, o jaki model chodzi [FOTO]

Plisowana spódnica to modny od kilku sezonów element stylizacji. Tylko że do tej pory fashionistki prezentowały go najczęściej w wiosennym stylizacjach. Teraz równie często pojawia się także w kreacjach proponowanych na jesień 2023 roku. Nic w tym dziwnego! Taki fason spódnicy dodaje kobiecego wdzięku. Najczęściej wybierana długość to midi. I najlepiej prezentuje się w prostych, minimalistycznych zestawach. Zobacz w galerii, jak modnie zestawiają plisowaną spódnicę fashionistki w serwisach społecznościowych.