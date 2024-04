Czy piana jest niezbędna do prawidłowego oczyszczenia skóry głowy? To mit

- To nieprawda - odpowiadają na łamach magazynu "Madame Figaro" francuskie ekspertki - Caroline Bufalini, fryzjerka z firmy Klorane i Denise Guillouet, kierowniczka ds. testów pielęgnacyjnych Działu Produktów Profesjonalnych w L'Oréal.

- Piana ma działanie dyspergujące, porównać możemy ją do prania – twierdzi Denise Guillouet. Ma to raczej uprzyjemnić doznania, ale nie jest to konieczne, gdyż nie sprawia, że ​​produkt lepiej się wnika w skórę. Dowodem jest fakt, że środki bez siarczanów, parabenów i barwników, szampony w kostce i własnej produkcji, które są ich pozbawione, cieszą się popularnością wśród kosmetyczek.

Aby zrekompensować brak piany i mieć pewność, że każde pasmo włosów jest czyste, uważajmy, aby nie dodać za dużo produktu. Ekspertka ostrzega, że będzie trudniej go usunąć i sprawi, że włosy będą tłuste. - Wystarczy niewielka ilość szamponu na dłoń - tłumaczy Guillouet.

Dodatkowo nie zawsze konieczne jest dwukrotne mycie szamponem. - Większość dzisiejszych produktów wymaga tylko jednorazowego zastosowania przy myciu. Przyda się zrobić to dwa razy, jeśli wcześniej używaliśmy suchego szamponu – wyjaśnia Bufalini.

Zrezygnuj z szamponu w butelce. Te w kostce są przyjazną dla środowiska i skuteczną alternatywą dla tradycyjnych

Nie tylko piana nie jest niezbędna, by dobrze umyć włosy, ale nawet opakowanie szamponu w butelkę. Możemy pójść dalej i wybrać produkty przyjazne dla środowiska, bo kosmetyki w kostkach to zrównoważony wybór - eliminują plastik.

W przeciwieństwie do szamponów w płynie dostępnych w plastikowych butelkach, produkty w kostkach przyczyniają się do ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Tylko w samych Stanach Zjednoczonych co roku kupuje się około miliarda butelek szamponu, a większość z nich ląduje na wysypiskach śmieci lub w oceanach. Używając szamponów w kostkach, możesz pomóc zmniejszyć ten wpływ na środowisko.

Są też bardzo wydajne. Pojedyncza kostka szamponu wystarcza na około 80 do 90 umyć głowy, co odpowiada zużyciu 2 do 3 butelek szamponu w płynie. Ich skoncentrowana formuła oznacza, że zużywasz mniej produktu na jednorazową aplikację, co czyni je bardziej ekonomicznymi i ogranicza potrzebę częstych zakupów.

Szampony w kostce to nowoczesne, naturalne i zdrowe produkty

Poza tym kosmetyki te są delikatne dla włosów, bo szampony w kostkach nie zawierają ostrych środków powierzchniowo czynnych, takich jak siarczany (SLS) ani substancji chemicznych, takich jak parabeny. Te ostre składniki mogą uszkodzić włosy i usunąć naturalne oleje. A szampony w kostkach zawierają zazwyczaj naturalne składniki, takie jak olejki eteryczne, witaminy i minerały, które dbają o zdrowie i nawilżenie włosów.

Szampon w kostce przynosi ulgę suchej i swędzącej skórze głowy, wspomaga wzrost włosów, poprawia krążenie krwi i utrzymuje w zdrowiu mieszki włosowe. Ponadto pozostawia włosy lekkimi, czystymi i pełnymi objętości.

Minimalistyczna estetyka to kolejna zaleta szamponów w kostkach. Przyczyniają się do uporządkowania łazienki, bo w przeciwieństwie do plastikowych butelek nadają jej minimalistyczny wygląd i możemy je elegancko wyeksponować w drewnianej mydelniczce.