Jak myć i czym myć włosy?

Reklama

Do mycia używamy szamponu dobranego do skóry głowy (błędem jest dopasowywanie go do rodzaju włosów). Szampon ma bowiem przede wszystkim oczyścić skórę, zmyć resztki środków do stylizacji, a w razie jakiegoś problemu (np. łupieżu) pomóc się go pozbyć.

Ważna jest odpowiednia technika mycia włosów. Szamponem staramy się myć tylko skórę głowy. Wystarczy opuszkami palców z nałożonym na nie szamponem lekko ją masować. Błąd, który szkodzi włosom, to mycie szamponem całych włosów, a przy okazji szarpanie ich i tarcie. Mokre włosy mają odchyloną łuski, które uszkadza mocne tarcie. Wtedy powstaje kołtun, który potem trudno rozczesać. By usunąć z włosów zanieczyszczenia, wystarczy ta piana, która tworzy się podczas mycia skóry. Zbieramy ją w dłoniach, a następnie przesuwamy po całej długości włosów od nasady do końcówek.

Woda powinna być umiarkowanie ciepła - zarówno chłodna, jak i zbyt ciepła może podrażniać skórę głowy i niszczyć łodygę włosa, a także pobudzać pracę gruczołów łojowych.

Jak dobrać i stosować odżywkę do włosów?

Odżywkę dopasowujemy do rodzaju i stanu włosów. Poprawi ich stan, nawilży, zregeneruje, ale przede wszystkim domknie łuski rozchylone podczas mycia, dzięki czemu włosy będą pięknie odbijać światło. Stosujemy ją podczas każdego mycia - nakładamy na wilgotne, ale nie mokre włosy w kierunku od końcówek do nasady, delikatnie wcierając. Przy długich włosach wystarczy wmasować odżywkę na 2/3 długości, bo wyżej włosy są mocne. Po kilku minutach dokładnie ją spłukujemy. To bardzo ważne, bo resztki kosmetyków, jakie zostaną na włosach, psują się, mogą obciążać włosy, a także podrażniać skórę głowy, przez co będzie swędziała i łuszczyła się.

Reklama

Ciepło szkodzi włosom.

Dla większości kobiet suszarka i prostownica to nieodzowne elementy codziennej pielęgnacji. Stosując je, warto jednak przestrzegać pewnych zasad i nie przegrzewać włosów – inaczej ulegną degradacji, będą matowe i przesuszone. Suszarkę trzymamy minimum 20 cm od głowy, a suszenie zaczynamy od najniższej temperatury.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów Solverx oraz Arbonne.