Czy herbata może pomóc w odchudzaniu? Dla wielu osób to codzienny rytuał – filiżanka rano, w pracy lub wieczorem. Eksperci podkreślają jedno: żadna herbata nie zastąpi zdrowej diety i aktywności fizycznej. Może natomiast stać się elementem stylu życia sprzyjającego utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Sprawdź, które napary są najczęściej wskazywane przez dietetyków jako wsparcie w procesie odchudzania.

Dlaczego tłuszcz na brzuchu jest tak trudny do zrzucenia?

Tkanka tłuszczowa pełni w organizmie ważne funkcje – magazynuje energię, chroni narządy i bierze udział w regulacji hormonalnej. Problem zaczyna się wtedy, gdy gromadzi się jej zbyt dużo, szczególnie w obrębie jamy brzusznej.

Tłuszcz odkładający się wokół narządów wewnętrznych nazywany jest tłuszczem trzewnym. To właśnie on jest uznawany za najbardziej niebezpieczny dla zdrowia. Badania wskazują, że jego nadmiar zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy typu 2, udaru mózgu czy zaburzeń metabolicznych.

Dlatego wiele osób szuka naturalnych sposobów wspierających redukcję tej tkanki. Wśród nich coraz częściej wymienia się właśnie herbaty bogate w przeciwutleniacze i związki roślinne wpływające na metabolizm.

Czy picie herbaty pomaga schudnąć?

Herbata jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie i jednocześnie jednym z najbogatszych źródeł antyoksydantów w codziennej diecie. Zawiera liczne związki roślinne – m.in. polifenole i katechiny – które mogą wpływać na przemianę materii.

Badania naukowe sugerują, że regularne picie niektórych herbat może:

- wspierać metabolizm,

- poprawiać wykorzystanie energii przez organizm,

- regulować poziom glukozy i lipidów we krwi,

a w dłuższej perspektywie sprzyjać redukcji tkanki tłuszczowej.

Nie oznacza to oczywiście, że sama herbata "spali" brzuch. Może jednak wspierać odchudzanie, jeśli towarzyszy jej zbilansowana dieta i ruch.

Zielona herbata – najczęściej polecana przy odchudzaniu

Jednym z najczęściej wskazywanych napojów wspomagających redukcję masy ciała jest zielona herbata. Zawiera ona duże ilości katechin – silnych przeciwutleniaczy, które według badań mogą wspierać spalanie tłuszczu. W jednej z analiz zauważono, że osoby pijące co najmniej cztery filiżanki zielonej herbaty dziennie miały aż o 44 proc. niższe ryzyko otyłości brzusznej w porównaniu z tymi, którzy po nią nie sięgali.

Naukowcy podkreślają również, że katechiny mogą zwiększać efektywność spalania tłuszczu podczas aktywności fizycznej. Dlatego zielona herbata bywa polecana jako element diety osób regularnie ćwiczących.

Herbata oolong – wsparcie dla metabolizmu

Oolong to mniej znana, ale bardzo ceniona w Azji herbata powstająca z tych samych liści co zielona i czarna herbata. Różni się jednak stopniem utlenienia – jest częściowo fermentowana.

Badania wskazują, że zawarte w niej polifenole mogą wspierać metabolizm tłuszczów oraz zwiększać wydatek energetyczny organizmu. W praktyce oznacza to, że organizm może spalać więcej kalorii nawet w spoczynku. Niektóre analizy sugerują również, że regularne picie herbaty oolong może pomagać w redukcji tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha.

Biała herbata – delikatna, ale bogata w antyoksydanty

Biała herbata jest najmniej przetworzoną odmianą herbaty. Powstaje z młodych pąków i liści, które poddaje się minimalnej obróbce. Badania opublikowane w czasopismach naukowych zajmujących się żywieniem wskazują, że biała herbata może wspierać proces lipolizy, czyli rozkładu komórek tłuszczowych, a jednocześnie hamować powstawanie nowych komórek tłuszczowych. Z tego powodu bywa wskazywana jako napój wspierający kontrolę masy ciała, szczególnie w połączeniu z aktywnością fizyczną i zdrową dietą.

Pu-erh – fermentowana herbata wspierająca redukcję masy ciała

Pu-erh to tradycyjna chińska herbata poddawana procesowi fermentacji. Ma charakterystyczny ziemisty smak i od lat jest popularna wśród osób dbających o sylwetkę. Badania prowadzone m.in. na osobach z zespołem metabolicznym wskazują, że regularne picie tej herbaty może przyczyniać się do obniżenia masy ciała, wskaźnika BMI oraz ilości tłuszczu trzewnego. Naukowcy przypuszczają, że odpowiadają za to związki bioaktywne powstające podczas fermentacji liści.

Jak pić herbatę, żeby wspierała odchudzanie?

Choć herbaty mogą mieć korzystny wpływ na metabolizm, wiele zależy od tego, w jaki sposób są spożywane. Najlepsze efekty daje picie naparów bez dodatku cukru czy syropów smakowych. Popularne dodatki – słodzone mleko, syropy lub miód – mogą znacząco zwiększyć kaloryczność napoju i zniwelować jego potencjalne korzyści. Dietetycy zalecają także regularność. Kilka filiżanek herbaty dziennie może być zdrowym elementem diety, o ile nie zastępuje posiłków i nie powoduje nadmiernego spożycia kofeiny.

Herbata to tylko część układanki

Specjaliści są zgodni: nawet najlepsza herbata nie zastąpi podstaw zdrowego stylu życia. Kluczowe znaczenie mają zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu i ograniczenie wysoko przetworzonej żywności.

Herbata może jednak stać się prostym, codziennym nawykiem wspierającym zdrowie i metabolizm. A dla wielu osób to właśnie takie drobne zmiany – powtarzane każdego dnia – w dłuższej perspektywie robią największą różnicę.