Wyniki badań zaskoczyły nawet specjalistów, bo na pierwszym miejscu nie znalazł się żaden medialny hit z półek sklepów ekologicznych.

Ranking, który wywrócił dietetyczne trendy

Zestawienie przygotowali naukowcy z amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Ich celem było sprawdzenie, które owoce i warzywa dostarczają najwięcej wartości odżywczych przy jak najmniejszej liczbie kalorii. Pod lupę wzięto aż 17 kluczowych składników, m.in. witaminy, minerały i związki o działaniu antyoksydacyjnym. Następnie obliczono, ile realnych korzyści zdrowotnych niesie porcja danego produktu. Efekt? Rukiew wodna jako jedyna zdobyła maksymalny wynik 100 punktów na 100 możliwych.

Dlaczego właśnie rukiew wodna?

Choć wygląda niepozornie, rukiew wodna to prawdziwa bomba odżywcza. Należy do rodziny warzyw kapustnych, podobnie jak jarmuż, brokuł czy brukselka, które od lat uchodzą za jedne z najzdrowszych na świecie. Jest przy tym wyjątkowo niskokaloryczna, a jednocześnie bardzo bogata w:

- witaminę K, niezbędną dla mocnych kości i prawidłowej krzepliwości krwi,

- witaminę C, wspierającą odporność,

- beta-karoten i antyoksydanty, chroniące komórki przed stresem oksydacyjnym.

Regularne spożywanie takich warzyw wiąże się z mniejszym ryzykiem chorób serca, zaburzeń metabolicznych oraz schorzeń układu nerwowego. To właśnie połączenie wysokiej wartości odżywczej i niskiej kaloryczności dało rukwi wodnej tak imponujący wynik.

Polska jej nie zna, a szkoda

W krajach Europy Zachodniej rukiew wodna często trafia do sałatek, kanapek i zup. Ma lekko pikantny, pieprzny smak i świetnie sprawdza się jako zamiennik rukoli. W Polsce wciąż pozostaje warzywem niszowym — trudno ją znaleźć w zwykłych sklepach, choć coraz częściej pojawia się w delikatesach i na targach ekologicznych. Dietetycy zwracają uwagę, że to jedno z najbardziej niedocenianych zielonych warzyw w naszej kuchni.

Nie tylko rukiew. Oto czołówka najzdrowszych warzyw

Choć to ona wygrała ranking, inne warzywa również osiągnęły bardzo wysokie wyniki. Na kolejnych miejscach znalazły się:

- kapusta chińska – 92 punkty,

- boćwina – 89 punktów,

- sałata liściasta – 70 punktów,

- natka pietruszki – 66 punktów,

- sałata rzymska – 63 punkty,

- kapusta włoska – 62 punkty.

To wyraźny sygnał, że najwięcej korzyści zdrowotnych dają warzywa zielone, liściaste i kapustne.

A co z owocami? Oto najzdrowsze owoce według naukowców

W rankingu uwzględniono także owoce, choć ich wyniki były wyraźnie niższe. Najwyżej oceniono:

- czerwoną paprykę – 41 punktów,

- dynię – 33 punkty,

- pomidora – 20 punktów,

- cytrynę – 19 punktów,

- truskawkę – 18 punktów.

Na końcu zestawienia znalazły się m.in. batat (10,51) oraz grejpfrut (10,47) — nie dlatego, że są niezdrowe, lecz dlatego, że w przeliczeniu na kalorie dostarczają mniej mikroelementów.

Wniosek jest prosty

Nie zawsze to, co najmodniejsze, jest najlepsze dla zdrowia. Ranking CDC pokazuje jasno: największą wartość mają proste, zielone warzywa, często znane od pokoleń, ale dziś nieco zapomniane.