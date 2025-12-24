Czym jest pasterka?

Pasterka to Msza Święta sprawowana w noc Bożego Narodzenia, nawiązująca do przybycia pasterzy do Betlejem, którzy przyszli oddać cześć nowo narodzonemu Jezusowi. Współcześnie nabożeństwo to symbolizuje powitanie Chrystusa przez wiernych.

Pasterka ma uroczysty charakter i rozpoczyna liturgiczne obchody Bożego Narodzenia. Jest to także moment otwierający nowy rok liturgiczny w Kościele katolickim. Najczęściej Msza ta odprawiana jest o północy w nocy z 24 na 25 grudnia, choć godzina ta nie jest obowiązkowa. W wielu parafiach pasterka odbywa się wcześniej, na przykład o 22.00. Zdarza się również, że organizowane są dwie Msze – wcześniejsza przeznaczona dla dzieci i młodzieży oraz późniejsza dla dorosłych.

Czy w Wigilię (24 grudnia) trzeba iść do kościoła? Czy udział w pasterce jest obowiązkowy?

Wigilia, czyli 24 grudnia, nie jest w Kościele katolickim dniem świątecznym objętym obowiązkiem uczestnictwa we Mszy Świętej. Oznacza to, że wierni nie mają obowiązku iść tego dnia do kościoła. Udział w pasterce również nie jest nakazany, choć dla wielu osób stanowi ważny i głęboko zakorzeniony element bożonarodzeniowej tradycji. Warto jednak pamiętać, że Msza pasterska jest już liturgią Uroczystości Narodzenia Pańskiego, dlatego uczestnictwo w niej oznacza spełnienie obowiązku niedzielnego i świątecznego. W takiej sytuacji nie ma konieczności ponownego udziału we Mszy Świętej 25 grudnia – można wybrać dowolną Eucharystię sprawowaną w sam dzień Bożego Narodzenia, jeśli ktoś nie zdecyduje się na pasterkę.

Czy ważna jest godzina pasterki? Czy uczestnictwo w pasterce przed północą liczy się jako udział w liturgii Uroczystości Narodzenia Pańskiego?

Wbrew powszechnemu przekonaniu pasterka nie musi rozpoczynać się dokładnie o północy. W wielu parafiach Msza ta odprawiana jest wcześniej, na przykład o godzinie 22:00. Wynika to z faktu, że o tym, czy dane nabożeństwo jest pasterką, nie decyduje konkretna godzina rozpoczęcia, lecz pora liturgiczna – noc z 24 na 25 grudnia – oraz stosowanie podczas Mszy odpowiednich formularzy modlitewnych i fragmentów Pisma Świętego przewidzianych wyłącznie dla tej uroczystości.

Czym są Święta Nakazane?

