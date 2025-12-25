Ile płacimy za 1 kWh prądu w 2025 roku?

W 2025 roku odbiorcy indywidualni nie płacą za energię elektryczną według rynkowych stawek, ponieważ do 31 grudnia 2025 r. obowiązuje mechanizm zamrożenia cen. Maksymalna cena energii została ustalona na poziomie 500 zł za 1 MWh, co odpowiada 50 groszom za 1 kWh netto. Po uwzględnieniu podatku VAT oraz akcyzy rzeczywisty koszt energii w taryfie G11 wynosi około 0,6212 zł za 1 kWh brutto.

Reklama

Jak wyliczyć, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia elektryczne?

Aby oszacować zużycie energii przez domowe sprzęty, wystarczy sprawdzić ich moc oraz określić, jak długo pracują w ciągu dnia. Mnożąc moc urządzenia przez czas jego użytkowania, otrzymamy orientacyjne zużycie prądu wyrażone w kWh. Następnie, by policzyć koszt eksploatacji, wystarczy pomnożyć tę wartość przez aktualną stawkę za 1 kWh energii. Trzeba jednak mieć na uwadze, że część urządzeń, np. piekarnik, po nagrzaniu okresowo ogranicza pobór prądu, a sprzęty o zmiennej mocy, takie jak pralki czy odkurzacze, zużywają energię w różnym stopniu w zależności od programu i intensywności pracy.

Reklama

Domowi pożeracze prądu. Ile energii zużywają popularne urządzenia?

Czajnik elektryczny – choć uchodzi za jedno z najbardziej praktycznych urządzeń kuchennych, zalicza się do sprzętów o wysokim poborze energii. Szacunkowo w ciągu roku zużywa około 240 kWh prądu, co przekłada się na wydatek rzędu 149,01 zł. Co istotne, zakup modelu o niższej mocy nie przyniesie realnych oszczędności – woda będzie nagrzewać się dłużej, a zużycie energii pozostanie na podobnym poziomie. Najprostszym sposobem na zmniejszenie rachunków jest gotowanie wyłącznie takiej ilości wody, jaka jest faktycznie potrzebna.

Telewizor – w wielu domach to jeden z głównych sprzętów generujących zużycie prądu. Statystyczny mieszkaniec Polski spędza przed ekranem nawet około 5 godzin dziennie. Przyjmując, że telewizor o przekątnej 40 cali pobiera moc 70 W, roczny koszt jego eksploatacji wynosi w przybliżeniu 74,25 zł. Aby obniżyć tę kwotę, warto zwrócić uwagę na klasę energetyczną urządzenia (najlepiej A lub wyższą) oraz świadomie skracać czas oglądania telewizji.

Pralka – choć jest sprzętem absolutnie niezbędnym, również ma wpływ na wysokość rachunków za energię. Jeden cykl prania to średnio około 0,9 kWh zużytego prądu, co przy 100 praniach rocznie daje koszt około 55,91 zł. Oszczędności można osiągnąć, wybierając programy z niższą temperaturą, np. 20°C – w połączeniu z nowoczesnymi detergentami pozwala to skutecznie wyprać ubrania, jednocześnie zmniejszając zużycie energii. Dodatkowo dobór odpowiednich programów do rodzaju tkanin pomaga uniknąć zbędnego poboru prądu i wody.

Najwięksi pożeracze prądu

Płyta indukcyjna jest jednym z urządzeń kuchennych, które zużywają najwięcej energii elektrycznej. Przy założeniu, że korzystamy z niej codziennie przez jedną godzinę, a jej pobór mocy wynosi 1200 kW, koszt takiego użytkowania przy obecnych cenach prądu wynosi około 1,50 zł dziennie. W skali roku, przy regularnym, codziennym używaniu płyty indukcyjnej przez godzinę, daje to wydatek rzędu 550 zł. Na szczęście istnieją rozwiązania, które pozwalają ograniczyć te koszty. Kluczowe jest wybranie urządzenia o mocy dopasowanej do realnych potrzeb, a także stosowanie prostych zasad oszczędzania energii. Dobrym przykładem jest rozpoczęcie gotowania na wyższej mocy w celu szybkiego podgrzania potrawy, a następnie zmniejszenie jej do najniższego poziomu potrzebnego jedynie do podtrzymania temperatury. Takie postępowanie pozwala wyraźnie zmniejszyć zużycie energii, nie wpływając jednocześnie na efekt końcowy gotowania.

Piekarnik również może generować znaczące koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. Urządzenie o mocy 2500 W, używane codziennie przez co najmniej pół godziny, zużyje w ciągu roku około 365 kWh. Przy cenie 0,6212 zł za 1 kWh oznacza to koszt nie mniejszy niż 226,74 zł rocznie. Warto zwrócić uwagę na to, że nowoczesne modele piekarników są wyposażone w funkcje takie jak termoobieg czy możliwość pieczenia na kilku poziomach jednocześnie. Dzięki temu można przygotować kilka dań w jednym czasie, co pozwala efektywniej wykorzystać energię i zmniejszyć ogólne zużycie prądu.

Lodówka pracuje przez całą dobę, dlatego jej wpływ na rachunki za energię jest stały i nieunikniony. Średnie dzienne zużycie prądu przez lodówkę wynosi około 0,75 kWh, co przy aktualnej cenie 0,6212 zł za 1 kWh przekłada się na koszt około 47 groszy dziennie oraz około 170 zł w skali roku. Mimo to można wpłynąć na ograniczenie zużycia energii przez to urządzenie. Wystarczy dbać o odpowiednie ustawienie temperatury wewnątrz oraz unikać częstego i niepotrzebnego otwierania drzwi. W okresach chłodniejszych warto rozważyć ustawienie nieco wyższej temperatury chłodzenia, co obniży pobór prądu. Istotne jest także regularne rozmrażanie zamrażarki oraz ustawienie lodówki z dala od źródeł ciepła, takich jak piekarnik czy grzejnik, co pozwala jej pracować bardziej efektywnie.