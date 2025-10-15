Czekolada od wieków uchodzi za "pokarm bogów”, a starożytni Majowie i Aztekowie traktowali kakao jak dar od bóstw. Dziś nauka potwierdza, że zawarte w kakao związki — m.in. flawonoidy i teobromina — mogą wspierać pracę serca, układu nerwowego i mózgu. Istnieją jednak rodzaje czekolady, które szczególnie warto unikać.

Wybrano najpiękniejsze imię dla psa. Nosi je też kilkaset Polek
Wybrano najpiękniejsze imię dla psa. Nosi je też kilkaset Polek

Zobacz również

Cukier i kalorie — gdzie jest ich najwięcej?

Im mniejszy udział miazgi kakaowej (czyli im jaśniejsza tabliczka), tym więcej cukru. Typowe wartości pokazują, że biała i mleczna czekolada mają znacznie więcej cukru niż gorzka. Z kolei nadmiar cukru to podwyższone ryzyko cukrzycy, próchnicy i przyrostu masy ciała.

Reklama

Dlaczego biała czekolada wypada najgorzej?

Biała czekolada zwykle nie zawiera miazgi kakaowej — są w niej głównie cukier, tłuszcz kakaowy i mleko. Brakuje więc flawonoidów i polifenoli, które odpowiadają za większość udokumentowanych korzyści zdrowotnych kakao. W praktyce oznacza to: dużo kalorii, dużo cukru i prawie nic z cennych właściwości kakao.

Tanie tabliczki z "tłuszczami roślinnymi”

Reklama

Jeśli na etykiecie widzisz sformułowania typu "tłuszcze roślinne” zamiast wyraźnego "masło kakaowe”, to sygnał: producent oszczędza. W tańszych mieszankach pojawia się czasem olej palmowy lub jego frakcje, które zwiększają zawartość nasyconych tłuszczów. Choć nie przypisuje się mu tak jednoznacznie złej opinii jak trans-tłuszczom, regularne jedzenie produktów z dużą zawartością nasyconych tłuszczów nie jest korzystne dla serca. Dodatkowo produkcja oleju palmowego ma poważne konsekwencje środowiskowe, co dla konsumentów coraz częściej też ma znaczenie.

Gorzka czekolada — nie panaceum, ale lepszy wybór

Gorzka czekolada (70% i więcej) zawiera najwięcej miazgi kakaowej, a tym samym najwięcej antyoksydantów i związków korzystnych dla układu krążenia. Badania sugerują, że umiarkowane spożycie gorzkiej czekolady wiąże się z niższym ryzykiem niektórych chorób metabolicznych. To jednak nie znaczy, że możesz jeść jej kilogramy — kalorie i tłuszcz pozostają tu cały czas.

Dodatki — co naprawdę szkodzi?

Poza samą podstawą (kakao, cukier, tłuszcz) są dodatki: aromaty, emulgatory, utwardzane oleje czy sztuczne polepszacze. To one sprawiają, że produkt jest tańszy, ma dłuższy termin i sztucznie przyjemny smak — ale też zwiększają stopień przetworzenia. Im krótsza i jaśniejsza lista składników („kakao, cukier, masło kakaowe”), tym prostszy i zwykle lepszy produkt.