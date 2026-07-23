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Mało kto o tym wie. Te słowa na etykiecie oznaczają mąkę ze świerszczy

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 07:00
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Mało kto o tym wie. Te słowa na etykiecie oznaczają mąkę ze świerszczy/Shutterstock
Choć od głośnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej żywności z owadów minęło już sporo czasu, temat ten wciąż budzi ogromne emocje na zakupach. Proszek ze świerszcza domowego legalnie trafia do popularnych artykułów spożywczych, takich jak pieczywo, ciastka czy makarony. Wielu Polaków nadal nie wie, jak bezbłędnie zidentyfikować takie produkty na sklepowych półkach. Okazuje się, że klucz do zagadki kryje się w jednej, konkretnej nazwie na etykiecie, którą łatwo przeoczyć.

Mało kto o tym wie, a te kody oznaczają mąkę ze świerszczy. Sprawdź, czy masz ją w domu

Przepis z 3 stycznia 2023 roku wszedł w życie 24 stycznia 2023 roku. Mąka ze świerszczy dodawana jest jako składnik do różnorodnych produktów żywnościowych, takich jak np. chleb i bułki wieloziarniste, batony zbożowe, ciasteczka, herbatniki, przetwory mięsne, pizza, czekolada, masło orzechowe, owsianka, makarony, chipsy, krakersy, paluszki, jogurty oraz zupy. Zgodnie z dokumentem unijnym, w przypadku chleba wieloziarnistego dopuszczalne jest wykorzystanie maksymalnie 2 g mąki ze świerszczy na każde 100 g produktu, natomiast w batonach z ziarnami zbóż - 3 g na 100 g produktu. 

To jednak nie wszystko. 5 marca 2023 dopuszczone do obrotu na rynku unijnym zostały także larwy pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus) w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej. Co ciekawe, mąka ze świerszczy może stanowić maksymalnie 5 proc. masy produktu. 

Zwracaj uwagę na etykiety. Pod tymi nazwami kryją się świerszcze 

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, sproszkowane owady, w tym świerszcze, nie występują jedynie w "czystej" postaci, lecz także w wielu różnych produktach spożywczych. To oznacza, że mąka ze świerszczy jest obecna w ciastach, pieczywie, makaronach, batonach, a nawet w pizzy. 

Jeśli chcesz wiedzieć, które produkty zawierają składniki pochodzące ze świerszczy, koniecznie zwracaj uwagę na etykiety. Owady te znajdziesz pod nazwami: Acheta Domesticus, Cricket powder, Tenebrio Molitor (larwy mącznika młynarka), Locusta Migratoria (szarańcza wędrowna). Warto więc czytać etykiety. Dane dotyczące zawartości produktu i jego składu powinny być umieszczone w widocznym dla klienta miejscu w pobliżu wszystkich artykułów spożywczych, w tym także tych, które są sprzedawane na wagę lub jako pojedyncze sztuki.

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Mąka ze świerszczy dodawana jest jako składnik do produktów żywnościowych, takich jak np. chleb i bułki wieloziarniste, batony zbożowe, ciasteczka, herbatniki, przetwory mięsne, pizza, czekolada, masło orzechowe, owsianka, makarony

Mąka ze świerszczy. Te owady można znaleźć w żywności

Mąka ze świerszczy może być stosowana jako dodatek do różnych produktów. Zgodnie z przepisami, producenci mają możliwość dodawania mąki ze świerszczy do wszystkich swoich wyrobów. Na obszarze Unii Europejskiej, do artykułów spożywczych można wprowadzać owady, które zostały uwzględnione w unijnym rejestrze nowej żywności. W chwili obecnej w tym rejestrze znajdują się trzy rodzaje owadów: mącznik młynarek - w postaci suszonych larw, szarańcza wędrowna - dostępna w postaci mrożonej, suszonej i sproszkowanej, oraz świerszcz domowy - dostępny w formie mrożonej, suszonej i sproszkowanej.

Inne owady wykorzystywane w produktach spożywczych

Mąka ze świerszczy to nie jedyny produkt, w którym wykorzystuje się owady. Przykładem może być czerwony barwnik oznaczany kodem E120, znany jako koszenila. Jest on wytwarzany z czerwców kaktusowych, czyli owadów  z rzędu pluskwiaków. Co ciekawe, na etykietach produktów E120 może być także określany jako koszenila, karmin, karminina, kwas karminowy lub CI75470. Podobnie jak świerszcze i produkty pochodzące z tych owadów, koszenila oraz wyroby z niej niekoniecznie są korzystne dla naszego zdrowia. Dlatego warto być świadomym tych oznaczeń i starać się ograniczać spożycie produktów zawierających ten składnik. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie nazwy na etykiecie wymieniono przy składnikach pochodzących z owadów?

Na etykiecie wymieniono nazwy: Acheta Domesticus, Cricket powder, Tenebrio Molitor (larwy mącznika młynarka) oraz Locusta Migratoria (szarańcza wędrowna).

Do jakich produktów żywnościowych dodawana jest mąka ze świerszczy?

Mąka ze świerszczy dodawana jest m.in. do chleba i bułek wieloziarnistych, batonów zbożowych, ciasteczek, herbatników, przetworów mięsnych, pizzy, czekolady, masła orzechowego, owsianki, makaronów, chipsów, krakersów, paluszków, jogurtów oraz zup.

Ile mąki ze świerszczy dopuszczono w chlebie wieloziarnistym i batonach z ziarnami zbóż?

W chlebie wieloziarnistym dopuszczalne jest maksymalnie 2 g mąki ze świerszczy na każde 100 g produktu. W batonach z ziarnami zbóż dopuszczalne jest 3 g na 100 g produktu.

Jakie owady znajdują się w unijnym rejestrze nowej żywności?

W rejestrze znajdują się trzy rodzaje owadów: mącznik młynarek w postaci suszonych larw, szarańcza wędrowna w postaci mrożonej, suszonej i sproszkowanej oraz świerszcz domowy w formie mrożonej, suszonej i sproszkowanej.

Czym jest czerwony barwnik E120 i pod jakimi nazwami może występować na etykietach?

Czerwony barwnik E120, znany jako koszenila, jest wytwarzany z czerwców kaktusowych, czyli owadów z rzędu pluskwiaków. Na etykietach E120 może być określany jako koszenila, karmin, karminina, kwas karminowy lub CI75470.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: mąkamąka z owadówprodukty spożywczemąka ze świerszczy
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Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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