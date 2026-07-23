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Dodaj ten jeden plasterek do słoika. Ogórki będą chrupiące i smaczne jak nigdy

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:23
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Dodaj ten jeden plasterek do słoika. Ogórki będą chrupiące i smaczne jak nigdy/Shutterstock
Ogórki kiszone to smak lata, który chętnie wyjadamy ze słoików jesienią oraz zimą. Warto kisić je z różnymi dodatkami i nie bać się eksperymentów. Ten jeden plasterek dodany do każdego słoika sprawi, że będą nie tylko chrupiące, ale też rewelacyjnie wyraziste w smaku. Co to takiego?

Chyba mało kto ich nie lubi. Ogórki kiszone zwłaszcza jesienią i zimą są nie tylko rewelacyjnym dodatkiem do obiadów, czy kanapek, ale też sałatek i innych imprezowych dań. Świetnie wpływają na nasz metabolizm a woda z ogórków działa też dobrze na nasz układ odpornościowy. 

Kiszone ogórki chrupkie i smaczne. Dodaj ten jeden składnik

To właśnie latem powstają te, które znajdą się w naszej spiżarni. Kiszenie niby jest sprawą prostą, wręcz banalną, ale dobrze jest wiedzieć o sprawdzonych trikach i dodatkach, które podkręcą ich smak i dodadzą chrupkości. Nie da się ukryć, że to właśnie ogórki są najczęściej kiszonym warzywem, dlatego warto zrobić to dobrze. 

Nie liście winogron ani porzeczki. Ten dodatek sprawi, że ogórki kiszone będą chrupiące
Nie liście winogron ani porzeczki. Ten dodatek sprawi, że ogórki kiszone będą chrupiące

Niektórzy dodaję do nich liście porzeczki albo wiśni. Inni eksperymentują z tymi z winogron. Okazuje się, że jest jeszcze jeden dodatek, który warto włożyć do słoika, by były chrupiące i miały wyrazisty smak. Oprócz czosnku, kopru, ziaren pieprzu i gorczycy, warto dodać do kiszonych ogórków plasterek limonki. To ona dodaje delikatnej kwasowości i orzeźwiającego aromatu. Nuta cytrusowa sprawi, że smak i aromat pozostałych dodatków jak czosnek, czy pieprz, będą wyważone. 

Jak to zrobić? Oto przepis na ogórki kiszone z dodatkiem limonki.

Przepis na ogórki kiszone

Składniki:

  • świeże ogórki do kiszenia
  • 1 czerwona ostra papryka
  • 2-3 ząbki czosnku
  • 1 łyżeczka gorczycy
  • kilka ziaren czarnego pieprzu
  • plasterki limonki
  • świeży koper
  • 1 litr wody
  • 1 łyżka soli
  • 2 łyżki octu

Sposób przygotowania:

Ogórki dokładnie umyj i pokrój na grube słupki lub podłużne plasterki, w zależności od preferencji. Ostra paprykę przetnij wzdłuż, aby przyprawa mogła przeniknąć do zalewy. Włóż czosnek, gorczycę, ziarna pieprzu, koper oraz plasterki limonki do czystych, wyparzonych słoików.

W garnku zagotuj wodę z solą i octem, a następnie odstaw do lekkiego przestudzenia. Umieść ogórki w słoikach, a następnie zalej gorącą zalewą, tak aby całkowicie je przykryła. Szczelnie zakręć słoiki i pozostaw do ostygnięcia. Przez 10 dni trzymak słoiki w ciepłym miejscu. Po tym czasie można przenieść je do spiżarni. 

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisporadyogórki kiszonekiszenie
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Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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