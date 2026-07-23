Chyba mało kto ich nie lubi. Ogórki kiszone zwłaszcza jesienią i zimą są nie tylko rewelacyjnym dodatkiem do obiadów, czy kanapek, ale też sałatek i innych imprezowych dań. Świetnie wpływają na nasz metabolizm a woda z ogórków działa też dobrze na nasz układ odpornościowy.
Kiszone ogórki chrupkie i smaczne. Dodaj ten jeden składnik
To właśnie latem powstają te, które znajdą się w naszej spiżarni. Kiszenie niby jest sprawą prostą, wręcz banalną, ale dobrze jest wiedzieć o sprawdzonych trikach i dodatkach, które podkręcą ich smak i dodadzą chrupkości. Nie da się ukryć, że to właśnie ogórki są najczęściej kiszonym warzywem, dlatego warto zrobić to dobrze.
Niektórzy dodaję do nich liście porzeczki albo wiśni. Inni eksperymentują z tymi z winogron. Okazuje się, że jest jeszcze jeden dodatek, który warto włożyć do słoika, by były chrupiące i miały wyrazisty smak. Oprócz czosnku, kopru, ziaren pieprzu i gorczycy, warto dodać do kiszonych ogórków plasterek limonki. To ona dodaje delikatnej kwasowości i orzeźwiającego aromatu. Nuta cytrusowa sprawi, że smak i aromat pozostałych dodatków jak czosnek, czy pieprz, będą wyważone.
Jak to zrobić? Oto przepis na ogórki kiszone z dodatkiem limonki.
Przepis na ogórki kiszone
Składniki:
- świeże ogórki do kiszenia
- 1 czerwona ostra papryka
- 2-3 ząbki czosnku
- 1 łyżeczka gorczycy
- kilka ziaren czarnego pieprzu
- plasterki limonki
- świeży koper
- 1 litr wody
- 1 łyżka soli
- 2 łyżki octu
Sposób przygotowania:
Ogórki dokładnie umyj i pokrój na grube słupki lub podłużne plasterki, w zależności od preferencji. Ostra paprykę przetnij wzdłuż, aby przyprawa mogła przeniknąć do zalewy. Włóż czosnek, gorczycę, ziarna pieprzu, koper oraz plasterki limonki do czystych, wyparzonych słoików.
W garnku zagotuj wodę z solą i octem, a następnie odstaw do lekkiego przestudzenia. Umieść ogórki w słoikach, a następnie zalej gorącą zalewą, tak aby całkowicie je przykryła. Szczelnie zakręć słoiki i pozostaw do ostygnięcia. Przez 10 dni trzymak słoiki w ciepłym miejscu. Po tym czasie można przenieść je do spiżarni.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.